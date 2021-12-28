Худший напиток для мозга вашего ребенка – новое исследование

Детям в возрасте от 6 до 12 лет лучше пить воду, чем эти популярные напитки.

Продукты, которые потребляют дети, влияют не только на самочувствие и развитие – они являются ключевыми для когнитивного здоровья. Новые исследования показывают, что для дошкольников особенно опасны сладкие напитки. Они могут нанести вред функциям мозга.

Так, в исследовании, опубликованном в журнале Nutrients, ученые проанализировали пристрастия около 6400 детей в возрасте от 6 до 12 лет к сладким напиткам. Они сравнили ответы малышей с их продуктивностью с помощью тестов исполнительной функции (система, которая позволяет планировать текущие действия в соответствии с общей целью, изменять реакцию в зависимости от контекста, избирательно уделять внимание нужным стимулам). Большее потребление сладких напитков было связано с худшими показателями по этим показателям.

Исполнительная функция связана не только с тем, как хорошо ваш ребенок, например, рисует. Тесты измеряли когнитивные навыки, такие как память и способность к самоорганизации, но также включали показатели того, насколько хорошо дети могут контролировать свои эмоции и поведение.

«Это служит отличным напоминанием родителям, что газированные напитки, энергетики и соки не должны быть основными напитками, которые предлагаются дома или доступны детям», – говорят авторы исследования.

Лучший напиток для ребенка – это вода. К воде можно добавить ягоды, цитрусовые или даже овощи, чтобы сделать ее более привлекательной для ребенка.

Вы также можете разбавить ею фреш в пропорции: 70% воды на 30% сока, или выбрать домашний коктейль со свежими фруктами и овощами.

Особенно важно ограничить сладкие газированные навсегда, а не делать это время от времени, поскольку их влияние на когнитивные функции не ограничивается краткосрочным периодом. Исследования, проведенные в начале 2021 года, показали, что употребление слишком большого количества сладкой газировки в детстве влияет на сознание детей в дальнейшей жизни, ухудшая память во взрослом возрасте.