Худший напиток для похудения, который часто рекомендуют в диетах

Какой напиток может помешать похудению, хотя часто называют полезным и рекомендуют употреблять для того, чтобі сбросить вес — в материале ТСН.ua.

Речь идет о фруктовых соках. Как пишет EatThis, хотя фруктовый сок считают полезным, врачи заверили, что он мешает похудению. Особенно вредны для похудения соки, содержащие много сахара, даже природного.

Известный диетолог Кортни Д'Анджело сетует, что реклама убедила людей в том, что 100% фруктовый сок очень полезен для нас, содержит много витаминов и других питательных веществ. "Мы склонны думать, что 100% фруктовый сок настолько полезен для нас, что иногда пьем его слишком много..". Но мы забываем, что помимо полезных элементов сок содержит много калорий и природного сахара. Так, в одной чашке виноградного сока содержится 35 грамм сахара, всего 1 грамм белка и 0 грамм клетчатки.

В соке много калорий и природного сахара. Согласно отчету, опубликованному медицинским сообществом Nutrients, фруктоза, природный сахар, содержащийся в большинстве фруктовых соков, не способствует сытости. Сахар из фруктового сока попадает в кровь быстрее, чем если бы вы ели фрукты целиком. Кроме того, клетчатка фруктов не только замедляет скорость, с которой сахар поступает в вашу кровь, но, способствуя замедлению пищеварения, может помочь чувствовать себя сытым и более удовлетворенным в течение длительного времени.

Фрукты, по словам эксперта, гораздо более полезны и ценны для организма чем соки, и если хочется чего-то фруктового, лучше употреблять целые фрукты.

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