Худший напиток для вашего сердцебиения – новое исследование подтвердило его опасность

Кофе предоставляет вам дополнительный заряд энергии во время напряженного дня, однако он может оказывать негативное влияние на сердце.

Согласно исследованию, которое недавно было представлено на Научных сессиях Американской кардиологической ассоциации 2021 года, пьющие кофе люди сталкиваются с нерегулярным сердечным ритмом, если потребляют слишком много любимого напитка.

В исследовании наблюдалось 100 добровольцев до 38 лет. Если участники выпивали более одной чашки кофе, показания ЭКГ-устройств, контролировавших их сердечный ритм, регистрировали вдвое большее количество или увеличение на 54%, преждевременных желудочковых сокращений, поступающих из нижних камер сердца.

«Кофе – это самый распространенный напиток в мире, но его влияние на здоровье остается неопределенным», – сказал доктор медицинских наук, один из авторов исследования Грегори Маркус.

Он отметил, что, хотя «большинство долгосрочных обсервационных исследований показали многочисленные потенциальные преимущества употребления кофе, это первое рандомизированное исследование, доказывающее физиологические последствия потребления кофе в реальном времени».

Тем не менее, последствия этого исследования, похоже, состоят в том, что кофе вызывает немедленное, но временное влияние на ваше сердцебиение.

«Как стимулятор, кофеин может оказать кратковременное влияние на сердце, включающее в себя повышение артериального давления и усиление сердцебиения», — говорит кардиолог из Медицинского центра Векснера Университета штата Огайо Джим Лю.

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Однако, по словам доктора Лю, хотя длительное употребление кофеина может несколько повысить артериальное давление, в большинстве своем не было показано, что потребление кофеина имеет серьезные долгосрочные неблагоприятные последствия для сердечно-сосудистого здоровья, пока он используется в малых умеренных количествах.

Главное – пить кофе в меру.

А если после употребления кофе вы чувствуете, что сердцебиение несколько снижается, стоит проконсультироваться с врачом.

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