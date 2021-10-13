Хуже фастфуда: рыбные блюда, от которых больше вреда, чем пользы

Не всякая рыба полезна для здоровья. Перечисленные виды рыбы и морепродуктов – еще хуже, чем фастфуд.

Когда дело доходит до диетических продуктов, нет ничего полезнее, чем кусок хорошей рыбы, верно? Нет, если это одна из перечисленных.

Хотя дикий лосось богат жиром, он фактически сжигает жир благодаря белку для наращивания мышечной массы и большому количеству Омега-3, которые регулируют инсулин и снижают аппетит. Медики рекомендуют дважды в неделю есть рыбу с высоким содержанием Омега-3. Но вместе с тем, не все морепродукты полезны для здоровья. Фактически, перечисленные виды рыбы и морепродуктов – еще хуже, чем фастфуд.

Атлантический лосось

Дикий лосось богат Омега-3 кислотами, которые борются с воспалениями в организме, а выращенный на фермах лосось (весь атлантический лосось выращивается на фермах) богат Омега-6 жирными кислотами, которые фактически усугубляют воспаление. Дикий лосось содержит всего 114 миллиграммов Омега-6, а выращенный - около 1900 миллиграммов. Не говоря уже о том, что выращенный на ферме лосось обычно окрашен в розовый цвет, было обнаружено, что он содержит много полихлорированных бифенилов и на четверть меньше витамина D, чем дикий.

Тилапия

Эта жирная рыба вреднее, чем бекон. Порция калорийнее, чем бургер или пончик. Кроме того, большую часть тилапии выращивают на фермах и кормят кукурузой, а не озерными растениями и водорослями, что превращает ее в холодец среди морепродуктов: вред во вреде, начиненный вредом.

Макрель

Эта разновидность рыбы содержит опасно высокий уровень ртути, которая действует как эндокринный разрушитель: фальшивый гормон, заставляющий ваш организм удерживать жир, сжигать меньше калорий и снижает уровень лептина, гормона, регулирующего аппетит.

Как правило, чем меньше размер рыбы, тем меньше в ней загрязняющих веществ. Согласно данным управления по продовольствию и медикаментам США, сардины, гребешки и другие мелкие морские существа имеют одни из самых низких концентраций ртути.

Острые роллы с тунцом

Тунец очень нежирный, а специи сжигают жир, так что сочетание этих двух ингредиентов в суши должно быть беспроигрышным вариантом, верно? Все не так, как кажется: тунец измельчают и буквально купают в майонезе, таким образом делая ролл вреднее на 290 калорий и 11 граммов жир. (Обертки из белого риса также образовывают жир на животе) Другие роллы, на которые следует обратить внимание: все, что называется филадельфийским роллом, который состоит из сливочного сыра, лосося и белого риса и ролл Калифорния, который может содержать 520 калорий и почти 20 граммов жира.

Возьмите за правило заказывать сашими из лосося и тунца, которые содержат около 40 калорий, 7 граммов белка и все полезные жиры в одной штучке. Также имбирь, который часто подают вместе с суши – это ускоритель метаболизма.

Креветки темпура

Креветки в кляре – это по сути жареные суши или рыба с чипсами. Приправленные белой мукой и залитые горячим маслом, самая распространенная основа темпуры - креветки, хотя есть также полезные для здоровья варианты, такие как баклажаны и кабачки. Если вы не хотите полнеть, избегайте их. Ролл с креветками в темпуре может содержать 508 калорий и 21 грамм жира - почти столько же, сколько Биг Мак. Между тем, овощи в кляре содержат 1500 калорий и 103 грамма жира. Если вы хотите побаловать себя, разузнайте, что находится внутри хрустящей корочки.

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