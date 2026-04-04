Хуже курения: эти популярные свечи разрушают ваш воздух дома
Ароматические свечи и благовония создают уют и чувство комфорта в доме. Но за приятным запахом скрывается опасность.
Новое исследование показывает: некоторые свечи могут быть вреднее сигарет.
Ученые Асит Кумар Мишра (University College Cork) и Мари Коггинс (University of Galway) установили: ароматические свечи повышают уровень мелкодисперсной пыли в воздухе в 15 раз больше рекомендованного ВОЗ. Это серьезно ухудшает качество воздуха и создает риск развития опасных болезней, сообщает t-online.
Горение ароматических свечей и ароматов выделяет токсичные газы: диоксид серы, угарный газ, оксиды азота. Воздействие может быть в 4 раза сильнее, чем сигареты, даже по сравнению с мелкодисперсной пылью.
Краткосрочно это проявляется как:
раздражение легких, глаз, носа и горла;
кашель, чихание, дискомфорт в дыхательных путях.
Но опасность длительная: хронический бронхит, сердечно-сосудистые заболевания и даже рак легких. Людям с астмой следует быть особенно осторожными — свечи могут провоцировать обострение.
Многие выбирают свечи из натурального воска, чтобы минимизировать риски. Но даже они могут содержать вредные вещества. Некоторые компоненты реагируют с озоном в комнатном воздухе, образуя токсичные побочные продукты.
Не обязательно отказываться полностью. Чтобы минимизировать риски:
зажигайте свечи в больших помещениях;
держите их у открытого окна или даже на свежем воздухе;
помните: большинство дыма выделяется во время горения.
Даже любимые ароматы можно использовать без ущерба для здоровья, если соблюдать эти простые правила. Но теперь вы знаете правду — не все свечи так безопасны, как кажутся.