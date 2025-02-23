И лечат, и придают вкус: специи, которые должны быть на вашей кухне

Специи и травы не только придают вкус и аромат вашим блюдам, но и полезны для здоровья.

Многие специи на протяжении веков использовали в традиционной медицине из-за их мощных противовоспалительных и пищеварительных свойств. Добавляя эти ароматные и полезные для здоровья травы и специи в свои блюда, вы можете поддержать и улучшить свое здоровье.

Топ полезных специй

Барбарис

Оздоровляет печень, желудок, успокаивает сердце и нервную систему, обладает противовоспалительными, желчегонными, мочегонными свойствами. Полезен при отеках, подагре, ревматизме. Содержит много витамина С, повышает аппетит и стимулирует работу кишечника и поджелудочной железы. Японские ученые доказали противоопухолевые свойства барбариса.

Гвоздика

Тонизирует организм, убивает вредные вирусы и микробы, улучшает пищеварение, регулирует работу печени, способствует здоровью десен и зубов, сохраняет молодость кожи, улучшает работу желудка. Освежает дыхание, уничтожает неприятные запахи.

Имбирь

Способствует восстановлению зрения, преодолевает физическую усталость, сонливость, улучшает пищеварение, стимулирует работу мозга и укрепляет сердце. Частое употребление имбиря поможет похудеть, снизить уровень сахара и холестерина в крови.

Кардамон

Кардамон положительно влияет на нервную систему, помогает расслабиться и одновременно избавляет от депрессии, стимулирует работу мозга, укрепляет сердечную мышцу. Эта специя поможет избавиться от мигрени, улучшает память, нормализует артериальное давление, полезна для зрения, незаменима во время простуды. А еще кардамон поможет похудеть и омолаживает организм.

Корица

Корица очень хорошо очищает сосуды и снижает уровень холестерина и сахара в крови, нормализует эмоциональное состояние, полезно при физической слабости, после тяжелых болезней и истощения. Улучшает пищеварение, оздоравливает желудок и кишечник, укрепляет сердечно-сосудистую и нервную системы, успокаивает сердечный ритм, нормализует состояние кожи, стабилизирует АД. Корица способна ингибировать рост грибковых и дрожжевых микроорганизмов, поэтому ее полезно употреблять в случае молочницы или аналогичных заболеваний.

Куркума

Незаменима для оздоровления печени, лечения ожирения и диабета. Корень куркумы богат содержанием железа, кальция, йода, фосфора, витаминов С и группы В. А еще одна его составляющая – куркумин – угнетает рост раковых клеток, снижает уровень холестерина в крови, защищает от развития атеросклероза, образования камней в печени и почках.

Другое ценное вещество куркумы – цинеол, улучшающий работу желудка и уничтожающий паразитов. Также специя полезна для кровеносных сосудов и способствует лечению дерматита, псориаза, артрита, устраняет метеоризм, кровоточивость десен и мигрень.

Чеснок

Противовоспалительные свойства чеснока могут уменьшить воспаление в желудочно-кишечном тракте. Это помогает облегчить пищеварительный дискомфорт и способствует здоровью микрофлоры кишечника. Также было доказано, что он увеличивает скорость метаболизма, что помогает похудеть.

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