Идеальная высота кровати: как выбрать оптимальный уровень для здорового и комфортного сна

Во время обустройства спальни обычно больше внимания уделяют дизайну, цвету или декору, но такой, казалось бы, мелкий нюанс, как уровень кровати от пола, часто остается без внимания. И зря — именно он способен существенно изменить ощущение во время отдыха.

Если вы сейчас выбираете новую кровать или хотите улучшить уже имеющуюся, вопрос ее оптимальной высоты может вызывать сомнения. Ведь универсального решения не существует — все зависит от ваших физических параметров и привычек.

Существует ли идеальная высота кровати

В издании RealSimple пишут, что идеальная высота кровати существует, но она индивидуальна для каждого человека. Один из самых простых примеров — разница между детьми и взрослыми.

Для детей лучше подходят более низкие кровати: они более безопасны и удобны для самостоятельного пользования. К тому же детские каркасы обычно не рассчитаны на высокие матрасы.

Взрослым, наоборот, нужна большая высота. Это объясняется необходимостью лучшей поддержки тела во время сна. Оптимальным считается матрас толщиной примерно 30–35 см, который в сочетании с основанием придает общую высоту кровати. В среднем комфортный уровень составляет около 43–56 см от пола — именно в этом диапазоне достигается баланс между удобством, поддержкой и легкостью движений.

Как высота кровати влияет на качество сна

Сама по себе высота кровати для сна не является прямым фактором качества отдыха, но она тесно связана с конструкцией спального места.

Правильно подобранные матрас и основа:

поддерживают естественное положение позвоночника;

уменьшают нагрузку на суставы;

предотвращают дискомфорт ночью.

Слишком тонкий матрас, часто снижающий общую высоту кровати, может вызывать:

боль в спине;

быстрый износ;

недостаточную поддержку тела.

Особенно это ощутимо для людей с большим весом или тех, кто спит на боку.

Слишком низкая кровать тоже имеет свои минусы — на нее сложнее садиться и вставать, а тело может «проваливаться» глубже, чем нужно. В то же время чрезмерно высокая кровать создает излишнюю нагрузку на колени и затрудняет правильное положение тела во время сидения, особенно для людей невысокого роста.

Как правильно определить оптимальную высоту кровати

Самый простой способ найти идеальную высоту кровати — ориентироваться на уровень колен.

Сделайте так:

Сядьте на стул так, чтобы ноги были согнуты под углом 90°. Измерьте расстояние от пола до нижней части бедра. Это и будет ориентиром для общей высоты кровати (вместе с матрасом и основанием).

Важно:

стопы должны полностью стоять на полу;

вы не должны скользить или напрягаться, чтобы встать.

Если матрас мягкий — можно выбрать чуть большую высоту, ведь он будет проседать под тяжестью. Если же жесткий — лучше придерживаться точных измерений.

Не забывайте также учитывать дополнительные элементы, например, основание или пружинный блок, которые могут прибавить еще 10–-20 см к общей высоте. В современных интерьерах часто выбирают низкопрофильные конструкции, чтобы сохранить стильный и лаконичный вид спальни.

Оптимальная высота кровати — это не только об эстетике, а прежде всего о ваших комфорте, здоровье и качестве сна. Правильно подобранный уровень помогает легче засыпать, лучше отдыхать и без труда вставать утром.

Если вы хотите улучшить свой сон, начните с простого — проверьте, подходит ли вам высота вашей кровати. Иногда именно этот нюанс становится тем самым «секретом», который меняет все.