Идеально подходят для спальни: шесть растений, которые очищают воздух и улучшают сон

Если выбрать правильный цвет для спальни, можно не только очистить воздух в помещении, но и значительно улучшить сон.

Лаванда

Это растение считается одним из самых популярных для улучшения сна и успокоения. Именно поэтому лавандовый экстракт добавляют к мылу, шампуням, спреям. Еще наши мамы и бабушки клали в шкаф мешочек с высушенной лавандой, чтобы защитить одежду от моли. Считается, что лаванда помогает в лечении бессонницы, устраняет тревожные состояния. Когда мы вдыхаем аромат этого растения, ощущаем спокойствие и расслабление.

Алое

Это растение широко используют в медицине как лекарство от рубцов, воспаления на коже, обожженных участков и т.д. Также давно известно, что алоэ помогает в детоксикации организма, убирает из моющих средств вредные химические вещества, а также очищает воздух в любом помещении. Интересный факт, если в доме высокий уровень загрязнения, то алоэ покроется коричневыми пятнами.

Сансевиерия

Это растение не только эффективно очищает воздух, но помогает обогатить его кислородом. Она даже вошла в список NASA и является одной из 12 лучших природных воздухоочистителей.

Английский плющ

Еще одно растение, которое входит в список NASA. Считается, что она лучше впитывает частицы формальдегида из воздуха. А еще она не нуждается в особом уходе, поэтому ее легко выращивать. Английский плющ с легкостью выдерживает изменения температуры, может расти в тени.

Золотистый эпипремниум

Растение, обеспечивающее спокойный и долгий ночной отдых. Эпипремниум растет красивым каскадом, поэтому дополнительно создает интересный интерьер в спальной комнате. Он может расти в тени, не требует особого ухода.

Гардения жасминоподобная

Ее еще часто называют природной "снотворной" таблеткой. Согласно результатам некоторых научных исследований, аромат этого растения дает такой же эффект, как валиум. Этот препарат нейротрансмиттер используется для успокоения и замедления нервных реакций.

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