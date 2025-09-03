ТСН в социальных сетях

Их нужно употреблять ежедневно: врач назвал перечень из 10 видов продуктов, которые положительно влияют на наше здоровье

Все, кто стремится сформировать более полезные привычки питания и образа жизни, рано или поздно открывают для себя концепцию Daily Dozen, разработанную американским врачом Майклом Грегером.

Автор публикации
Татьяна Мележик
Какие продукты нужно есть каждый день для здоровья

Какие продукты нужно есть каждый день для здоровья / © unsplash.com

Концепция “12 на день” доктора Майкла Грегера основывается на многолетних научных исследованиях в сфере здорового питания и впервые была представлена в его известной книге “Как не умереть” (How Not to Die), изданной в 2015 году.

Ее суть состоит в простом перечне продуктов и полезных ежедневных действий, способствующих более длительной и здоровой жизни. Это скорее подсказка и вдохновение для формирования рациона и принятия взвешенных решений, чем строгий план питания или программа похудения. В то же время соблюдение этих советов помогает нормализовать вес, если он избыточный.

В “12 на день” входят продукты исключительно растительного происхождения: овощи, фрукты, бобовые, цельнозерновые, орехи, семена и другие полезные составляющие. Их легко адаптировать к своим вкусам и потребностям, а количество можно регулировать в зависимости от суточной нормы калорий.

Программа “12 на день” включает не только список полезных продуктов, но и ежедневную норму жидкости и минимальный уровень физической активности, необходимый для поддержания здоровья.

Вот составляющие Daily Dozen от доктора Майкла Грегера:

  • Бобовые: фасоль, нут, чечевица, горох, эдамаме, соя.

  • Ягоды: клубника, малина, ежевика, черника, вишня, клюква, ягоды годжи.

  • Остальные фрукты: яблоки, груши, бананы, мандарины, финики, персики, инжир, киви, апельсины, сливы, гранат, авокадо.

  • Капустные: брокколи, цветная, белокочанная, брюссельская, кудрявая капуста, пак-чой.

  • Зеленые овощи: шпинат, мангольд, руккола, листовая капуста.

  • Другие овощи: артишоки, спаржа, свекла, перец, морковь, кукуруза, грибы, лук, чеснок, тыква, батат, помидоры, цуккини, огурцы.

  • Семена льна.

  • Орехи и другие семена: миндаль, грецкие орехи, фундук, фисташки, чиа, конопляные, тыквенные, подсолнечные и кунжутные семена.

  • Травы и специи: базилик, лавровый лист, кардамон, чили, корица, гвоздика, кориандр, кумин, карри, укроп, имбирь, лемонграсс, майоран, мускатный орех, орегано, копченая паприка, петрушка, черный перец, розмарин, шалфей, шалфей.

  • Цельнозерновые: ячмень, гречка, просо, овес, рожь, бурый рис, цельнозерновые макароны, киноа, попкорн.

  • Напитки: обычная вода и зеленый чай.

  • Физическая активность.

Чтобы воспользоваться этой системой, не обязательно быть веганом. Однако если вы полностью отказались от продуктов животного происхождения, врач советует дополнительно употреблять витамин В12, ведь его нет в растительной пище.

Сколько нужно есть, пить и двигаться каждый день

По советам доктора Майкла Грегера, оптимальный дневной рацион и режим выглядят так:

  • Бобовые — 3 порции. Это может быть 130 г вареной фасоли, нута или чечевицы, 150 г гороха или 60 г хумуса.

  • Ягоды — 1 порция. Приблизительно 60 г свежих или замороженных ягод или 40 г сушеных.

  • Фрукты — 3 порции. Один фрукт среднего размера, 120 г нарезанных плодов или 40 г сухофруктов.

  • Капустные — 1 порция. Около 80 г нарезанных овощей.

  • Зеленые листовые овощи — 2 порции. Это 60 г сырых или 90 г приготовленных зеленых овощей.

  • Другие овощи — 2 порции. 60 г сырых или вареных овощей или 125 мл овощного сока.

  • Семена льна — 1 порция. Приблизительно 1 ст. л. молотых семян.

  • Орехи и семена — 1 порция. 30 г орехов или семян или 2 ст. л. ореховой пасты/пасты семян или сливочного масла.

  • Пряности и травы — 1 порция. Ориентировочно ¼ ч. л. специй.

  • Цельнозерновые — 3 порции. Это может быть 100 г вареного риса, макарон или овсянки, 30 г попкорна, кусок цельнозернового хлеба или одна лепешка.

  • Жидкость — 1,8 л. Лучше всего чистая вода или чай без сахара.

  • Физическая активность — ежедневно. Либо 90 минут умеренных занятий, либо 40 минут интенсивных.

Эта система не только структурирует рацион, но и помогает поддерживать баланс между питанием, гидратацией и движением.

