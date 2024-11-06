Их употребляют почти все: диетологи назвали три продукта, которые очень вредны для здоровья

Некоторые продукты, которые украинцы едят на регулярной основе, на самом деле могут быть вредными для организма, предупреждают диетологи.

В первую очередь, диетологи советуют не есть слишком часто белый шлифованный рис. Хотя он и выглядит более привлекательным, чем бурый, однако во время обработки теряет оболочку и зародыш, а вместе с ними лишается и большинства полезных веществ.

Диетологи утверждают, что в белом шлифованном рисе практически нет клетчатки, на 80-90% низшее содержание витаминов группы В, а также почти полностью состоит из простых углеводов, то есть "пустых" калорий, которые не насыщены нутриентами. Также белый рис имеет высокий гликемический индекс, поэтому его нельзя употреблять людям с диабетом II типа.

Второй вредной группой продуктов для нашего организма мясопродукты, типа колбасы, ветчины, сосисок, мясных консервов и т.д. Хотя человечество придумало коптить мясо, чтобы оно хранилось дольше без холодильника, в наши дни такие продукты обладают сомнительным качеством. К сожалению, они часто являются частью ежедневной диеты многих украинцев.

Более того, в таких мясопродуктах в большом количестве содержится соль, а средний украинец и так получает гораздо больше, чем полезно для здоровья. При переработке в мясе образуются канцерогенные вещества.

Последний, третий продукт в списке – сладкие газированные напитки. Они являются одним из самых вредных продуктов, сегодня известных человечеству. В них очень много добавленного сахара. Например, в стакане такого напитка 20 г сахара, а это 5 чайных ложек. Поступив в организм, добавленный сахар мгновенно усваивается, что приводит к резкому скачку глюкозы в крови. Организм сразу производит инсулин, чем повышает нагрузку на поджелудочную железу. Регулярное питье сладких газированных напитков приводит к инсулинорезистентности, что в будущем повышает риск развития сахарного диабета II типа.

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