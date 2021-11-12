Имбирь – польза и вред. Диетологи назвали мощный эффект рождественской специи

Медики назвали побочный эффект и рассказали о пользе употребления имбиря.
Имбирь популярен круглый год благодаря своему яркому вкусу. Корень используют в кулинарии – добавляют к соусам и маринадам. Также известен и его успокаивающий эффект.
Имбирь пользуется невероятной популярностью в праздничный сезон, поскольку является звездой многих лакомств и напитков. От имбирного печенья до пряных имбирных пуншей – этт ингредиент создает аромат праздника.
«Свежий имбирь популярен, поскольку добавляет яркости и острыты вкусу, который хорошо сочетается с тяжелыми блюдами на рождественском столе», – говорят диетологи.
Сушеный имбирь удачно сочетается со специями для выпечки, например, с корицей, гвоздикой, кардамоном.
Что такое имбирь: виды, формы потребления
Имбирь – это корневище стебля. Самыми распространенными его формами в приготовлении пищи являются свежий (можно найти в большинстве продуктовых магазинов) и сушеный имбирь (можно найти в кулинарии со специями). Он также распространен в чайных смесях или кристаллизованной форме для выпечки.
Но каким бы способом вы его ни использовали и потребляли, имбирь на самом деле может иметь достаточно активные побочные эффекты.
Ознакомьтесь с побочными последствиями и пользой употребления имбиря.
«Доказано, что имбирь помогает улучшить моторику желудка и функцию толстого кишечника, чтобы избежать газообразования и вздутия», – говорит диетолог, блогер Stirlist Эмбер Панконин.
Имбирь может вызвать раздражение полости рта и горла при потреблении в больших дозах
Вы когда-нибудь испытывали покалывание на языке после употребления ананаса? То же ощущается и при употреблении имбиря.
«Активные соединения, которые приносят пользу, могут также раздражать слизистую рта и горла», – говорит доктор Линсенмайер.
Имбирь облегчает менструальные боли
Помимо уменьшения воспаления исследования показали, что имбирь может эффективно уменьшать боли в течение первых 3-4 дней менструального цикла.
Уменьшает воспаление
«Имбирь может быть полезным для тех, у кого боль в суставах или артрит в течение курортного сезона», — говорят медики. Имбирь содержит гингеролы и шогаолы, которые уменьшают воспаление, связанное с их противовоспалительными свойствами.
Способствует потере веса
Механизм до конца не ясен, но обычно считают, что имбирь богат природными растительными химическими веществами, которые действуют как антиоксиданты и оказывают противовоспалительное действие (которое, как известно, вызывает увеличение веса и затрудняет похудение).
Добавки имбиря могут вызвать желудочно-кишечное расстройство
«Хотя имбирные добавки считаются относительно безопасными, высокие дозы вызывают нежелательные симптомы, такие как желудочно-кишечный дистресс (судороги, вздутие живота, газы), – говорит доктор Линсемейер. — Активные соединения специи нередко вызывают желудочно-кишечное расстройство при потреблении в высоких дозах, как правило, в виде пищевых добавок, а не в форме цельной пищи».
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