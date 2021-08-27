Инфаркт: что делать и как распознать сердечный приступ

Инфаркт: что делать и как распознать сердечный приступ

В Киеве в третий раз хирурги имплантировали в сердце механическое устройство для перекачки крови. 50-летний мужчина не мог и 50 м пройти без одышки. У него была выраженная общая слабость и отеки нижних конечностей. Это яркие симптомы серьезных проблем с сердцем и инфаркта.

В третий раз в отделении кардиохирургии успешно провели оперативное лечение в виде имплантации LVAD HEART MATE 3 — механического устройства, что помогает ослабленному сердцу перекачивать кровь.

Как сообщили в КНП «Александровская клиническая больница г. Киев», пациента 50 лет госпитализировали в августе 2021 в отделение кардиохирургии. Он жаловался на выраженную одышку в состоянии покоя, усиливалась при физической нагрузке (ходьба до 50 м), выраженную общую слабость и отеки нижних конечностей.

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Из истории болезни человека было ясно, что он страдает гипертонической болезнью более 5 лет.

Вскоре после перенесенного инфаркта миокарда человек начал чувствовать резкое ухудшение самочувствия.

С 2019 пациента периодически госпитализировали по неотложным показаниям по поводу острой декомпенсации сердечной недостаточности. Ему был имплантирован кардиовертер-дефибриллятор через частые приступы аритмии.

КНП «Александровская клиническая больница г.. Киева»

Проведение консервативного лечения не давало положительного эффекта. Таким пациентам показана имплантация устройства — LVAD HEART MATE 3.

Как сообщили в больнице, устройство предоставляется бесплатно для пациента благодаря программе «Здоровье киевлян».

Инфаркт миокарда — симптомы и опасность

При клинической форме ишемической болезни сердца - инфаркте миокарда происходит недостаточное кровоснабжение сердечной мышцы на одном из ее участков. Это может быть левый или правый желудочек, верхушка сердца, межжелудочковая перегородка.

Впоследствии такое положение приводит к развитию некроза.

При инфаркте грозит остановка сердца. Потеря времени при инфаркте миокарда приведет к смерти. Так что главное - научиться вовремя распознавать признаки сердечного приступа.

Как распознать начало инфаркта

Практически всегда при инфаркте миокарда человек чувствует стенокардическую боль:

Это может быть давящая боль в грудной клетке, жгучая, колющая, давящая боль за грудиной или в левой ее половине.

Боль то нарастает, то слабеет. Может усиливаться волнообразно. Отдает в руку и лопатку, правую сторону груди, шею.

Боль в груди не проходит даже в состоянии покоя, а прием нитроглицерина или других сердечных препаратов чаще всего не приносит облегчения.

Основные симптомы инфаркта:

резкая слабость и одышка,

нехватка воздуха,

головокружение,

усиленное потоотделение,

тревожность,

страх смерти.

Приступ стенокардии может длиться от 30 минут до нескольких часов. За ним следует короткий период без боли и затяжной болевой приступ.

Стадии сердечного приступа

При отсутствии помощи инфаркт развивается. Приступ проходит стадии: самой острой, острой, подострой и периода рубцевания. Каждая из стадий имеет свои особенности течения.

Острый инфаркт миокарда длится до двух часов от начала приступа. Чем сильнее и продолжительнее приступ боли, тем больше область разрастания некротического поражения.

Острый период инфаркта длится несколько суток. Зона ишемического некроза отмежевывается от здоровых тканей миокарда. Этот процесс сопровождается одышкой, слабостью, повышением температуры тела до 38-39 °C. Именно в это время риск осложнений инфаркта или его рецидива особенно велик.

В подострой стадии инфаркта омертвевшие ткани миокарда зарубцовываются. Такое состояние может продлиться до двух месяцев после приступа. Все это время больной жалуется на симптомы сердечной недостаточности. У него постоянно держится повышенное артериальное давление.

Если приступов стенокардии нет, то это хороший показатель, но если они сохранились, риск повторного инфаркта велик.

Период рубцевания после инфаркта миокарда длится около полугода. Здоровая часть миокарда восстанавливает свою эффективную работу, АО и пульс возвращаются в норму, симптомы сердечной недостаточности исчезают.

Первая помощь при инфаркте

С момента инфаркта до наступления необратимых явлений в сердечной мышце проходит около двух часов, поэтому заподозрив сердечный приступ нужно немедленно вызвать скорую помощь.

Что делать до приезда врачей

Принять полусидячее положение, положив подушку под спину и согнув колени.

По возможности, измерить артериальное давление. При слишком высоком - принять таблетку от давления, которую обычно принимает больной.

Принять таблетку нитроглицерина и аспирина. Сочетание препаратов позволит расширить коронарные сосуды и сделать кровь более жидкой, что уменьшит зону инфаркта.

Не двигаться и не проявлять любую физическую активность, иначе велика нагрузка на сердце.

Осложнения инфаркта

Инфаркт миокарда опасен как сам по себе, так и осложнениями, которые возникают на разных стадиях болезни.

К ранним осложнениям инфаркта относят:

нарушения сердечного ритма и проводимости,

кардиогенный шок,

острую сердечную недостаточность,

тромбоэмболию,

перикардит,

разрыв миокарда,

артериальной гипотензии,

нарушение дыхания и отек легких.

На поздних стадиях инфаркта риск развития хронической сердечной недостаточности, постинфарктного синдрома Дресслера, тромбоэмболии и других осложнений.

Сколько времени на помощь пациенту с инфарктом

На вопрос, как рохпизнаты инфаркт и что делать для помощи больному сердцу, ответил украинский врач-кардиохирург, профессор, заслуженный врач Украины Борис Тодуров.

"С момента закрытия коронарной артерии у вас есть только 2:00, чтобы спасти себя или своего близкого человека. Кардиологи называют это время терапевтическим окном. За это время пока не наступили необратимые процессы в сердечной мышце", — говорит врач Тодуров.

Но бывают безболезненные инфаркты, как правило, у диабетиков. Также инфаркт нельзя не заметить, если он не коснулся большого массива сердечной мышцы. В этом случае инфаркт проявит себя резкой одышкой или нарушением сердечного ритма.

Если вы заподозрили именно безболезненный инфаркт, нужно посчитать сердечный пульс. При инфаркте он будет или слишком быстрый — более 90 ударов в минуту, или слабым — менее 50 ударов в минуту.

Если вы заметили хотя бы один такой симптом, вызывайте скорую. Прежде всего врач сделает электрокардиограмму и доставит больного в больницу.

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