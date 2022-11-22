Интимный пинсинг: что нужно знать

По разным данным, в мире до 2% женщин имеют интимный пирсинг.

Такой пирсинг – не изыска современности, о нем писали еще в «Камасутре», намекая, что он может повлиять на качество сексуальной жизни.

Интимный пирсинг: что важно знать?

Важно: когда мы говорим об интимном пирсинге, речь идет не только о проколотых сосках. Интимный пирсинг может быть где угодно на гениталиях: клитор, половые губы, головка члена, уздечка члена и т.д.

Зачем это делать?

для красоты.

для усиления чувств.

для возвращения контроля над своим телом (иногда это срабатывает терапевтически после психологических травм)

Что мне нужно знать до процедуры?

Нужно посоветоваться с врачом

Это немного сложнее, чем просто косметическая процедура, поэтому предварительно требуется консультация врача. Возможно, у тебя есть состояния, при которых некоторые зоны прокалывать нельзя.

В зависимости от типа пирсинга место прокола заживает от 4 недель до 6 месяцев. К примеру, «принц Альберт» (самый распространенный среди мужчин тип пирсинга) заживает от 4 до 12 недель. Вертикальный пирсинг капюшона клитора (самый популярный тип у женщин) заживает 6-8 недель. И на период заживления – никаких бассейнов или купания где угодно, кроме собственного душа.

Советуют снимать украшения только в случае крайней необходимости, ведь проколы в большинстве своем быстро зарастают.

В идеале место для пирсинга продумать так, чтобы он не мешал использовать презерватив, не угрожал его порвать.

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Также нужно учесть, чтобы украшение не травмировало ничего во время возбуждения (особенно пениса, ведь он физически увеличивается), не цеплялось за нижнее белье и не мешало мочеиспусканию.

Возможна аллергия на металлы, ведь интимные украшения изготавливаются из разных материалов (золото, платина, специального пластика, медицинского титана и т.п.). Будет неприятно, если ты узнаешь об аллергии уже после прокола.

Найди хорошего мастера

К примеру, для 90% женщин анатомически недоступен прокол клитора. Мастер должен посоветовать тебе как лучше, учитывая показания врача, а не просто выполнить прихоть.

Стерильность, опыт, сертификаты об обучении именно интимному пирсингу, внимательность к твоей физиологии – is a must! Мастер должен подробно объяснить процедуру ухода после прокола! А ты должен строго его соблюдать.

Если вы хотите украсить как-то свои гениталии, но не решаетесь на пирсинг, попробуйте что-нибудь менее инвазивное:

интимные стрижки, окрашивание;

временное тату;

ваджаззлинг (украшение зоны бикини стразами, блестками, глитером и даже кристаллами Саровски)

Всё это временные виды украшений для интимных зон. И, возможно, они помогут тебе решиться на пирсинг или дадут понять, что это не твое.

Напомним, что ранее мы писали о том, что девушка сделала пирсинг из 3200 дыр ради рекорда.

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