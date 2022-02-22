Иранский заключенный умер от «радости» после отмены смертной казни

55-летний Акбар, родом из южного Ирана, был арестован 18 лет назад по обвинению в умышленном убийстве.

Иранец скончался от сердечного приступа после того, как узнал, что ему больше не грозит смертная казнь за убийство, совершенное им 18 лет назад, сообщает Hamshahri.

Узнав, что семья жертвы помиловала его и что ему больше не грозит смертная казнь, Акбар перенес сердечный приступ в результате того, что был «вне себя от радости», и умер.

Также читайте Ученые изменили группу крови у донорских легких

Газета со ссылкой на источники, знакомые с делом, передает, что Акбар все эти годы боялся казни за совершение убийства в 37-летнем возрасте.

Источник добавил, что чиновники в совете штата по разрешению споров смогли убедить семью жертвы помиловать его, но он умер до того, как был освобожден.