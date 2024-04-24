Исследования показали, что всего две ночи недосыпания заставляют нас чувствовать себя старше на годы

Благодаря исследованиям ученые обнаружили, что всего лишь две ночи недосыпания заставляют человека чувствовать себя более чем на четыре года старше, чем он есть на самом деле.

Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Proceedings of the Royal Society B, если человек спит не более 4 часов в течение двух ночей подряд, то у него могут возникать именно такие ощущения.

Целых два исследования были проведены в рамках научной работы шведскими психологами из Каролинского института в Стокгольме.

Во время первого было опрошено 429 человек в возрасте от 18 до 70 лет, насколько хорошо они себя чувствуют и сколько ночей (при таковых) они плохо спали в течение последнего месяца.

При этом ученые определяли уровень сонливости каждого участника по специальной шкале, используемой в психологических исследованиях. Как результат, было обнаружено, что в среднем за каждый день плохого сна люди чувствуют себя примерно на три месяца старше. А вот те, кто последний месяц хорошо высыпался, в целом чувствовали себя на шесть лет моложе, чем они на самом деле.

Второе исследование провели, чтобы проверить, действительно ли недосыпание и плохой сон влияют на ощущение возраста. Теперь уже было опрошено 186 человек в возрасте от 18 до 46 лет. Их спросили, насколько старше те себя чувствуют после двух ночей, в течение которых они спали всего четыре часа, и после двух ночей полноценного девятичасового сна.

Оказалось, те, у кого не было ухудшения сна, чувствовали себя примерно на три месяца моложе своего возраста. А вот недосыпавшие чувствовали себя на 4,4 года старше.

К тому же, было обнаружено, что люди, считающие себя "совами", даже после длительного сна чувствуют себя старше своего старшего возраста, в то время как "жаворонки" испытывают подобное ощущение лишь тогда, когда спят недостаточно.

автор исследования психонейроиммунолог Леони Балтер замечает, что важно понимать, насколько гибок субъективный возраст. Поэтому, если добиться возможности помочь людям чувствовать себя младше, то они будут иметь ряд преимуществ. Кроме изменений в ощущениях возраста, добавил он, недосыпание может негативно влиять на питание и уменьшать физическую активность человека, как и желание общаться или получать новый опыт.

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