Исследования показывают, что окружность талии связана с бактериями кишечника

Делимся с вами некоторыми научными открытиями по поводу бактерий в нашем кишечнике.
Кишечная флора – именно так специалисты называют набор бактерий, обитающих в нашем кишечнике, состоит из около 100 млрд, что живут в толстой кишке. Они развиваются с рождения. Обычно безвредны и поддерживают баланс. Однако они могут вызвать проблемы, когда равновесие теряется и претерпевают некоторые изменения, побуждающие их размножаться или исчезать.
Они составляют своего рода вторую ДНК, поскольку каждый из нас несет примерно 40 трлн бактериальных клеток, в то время как наш организм состоит только из 30 трлн других типов клеток.
Роль, которую бактерии играют в организме человека
Кишечные бактерии вносят значительный вклад в здоровье человека. У них множество функций:
- стимулируют выработку витаминов, таких как витамин B, комплекс K и различные аминокислоты;
- захватывают необходимые минералы, такие как магний и железо;
- помогают нашему организму защищаться от вирусов и других опасных бактерий, «обучая» кишечные бактерии определять, какие штаммы природны для организма, а какие являются захватчиками;
- метаболизируют определенные углеводы, делая их легкоусвояемыми для человека. Кроме того, они ферментируют вещества, которые не могут усвоить и координируют правильный кишечный транзит;
- они также связаны с продолжительностью жизни человека.
Вот как кишечные бактерии влияют на окружность нашей талии
Основная задача бактерий – защищать здоровье человека. Однако избыточный вес имеет много негативных последствий.
Кишечные бактерии отвечают за извлечение энергии из пищи. Согласно исследованиям способность поглощения питательных веществ может варьироваться, поскольку состав кишечной флоры у каждого из нас растет по-разному.
Исследования показывают, что размер вашей талии связан с составом кишечных бактерий.
Другое исследование провели для расшифровки связи между различной кишечной микробиотой людей, ожирением и тем, какие агенты влияют на состав бактерий.
Ученые сравнили состав фекалий 393 пар близнецов, чтобы определить роль генетики в этом вопросе. Они использовали данный тип образца, потому что фекалии содержат клетки, обнажающие микробиот кишечника.
Так, медики пришли к выводу, что гены влияют только на 1/5 кишечного транзита, в то время как экологические причины ответственны за 68% изменений экосистемы бактерий.
Эти анализы также показали, что кишечная флора участвует в процессе накопления жира в организме, поэтому более эффективный тип кишечной микробиоты, лучше усваивающий питательные вещества, также может вызвать увеличение веса.
Кроме того, было установлено, что диета с высоким содержанием жиров может изменить микробиом и сделать его более подверженным развитию ожирения. Эти бактерии также оказывают влияние на изменение уровня триглицеридов и изменение уровня холестерина.
Однако, хотя высокий уровень жира в организме является одним из основных факторов риска проблем с сердцем, в другом исследовании предположили, что существует более тесная связь между кишечной флорой и поведением сердечно-сосудистой системы.
Хотя это только начальные исследования, врачи также обнаружили, что такие состояния, как гипертония, могут быть связаны с низким разнообразием и небольшим количеством бактериальных группировок. Они проверили это, пересадив бактерии от людей с этим заболеванием к здоровым людям, у которых повысилось кровяное давление.
Кишечная флора также связана с ростом атеросклеротических бляшек, блокирующих артерии в процессе, известном как атеросклероз, способствуя росту и разрыву указанных бляшек.
Как предотвратить эти проблемы со здоровьем
Врачи рекомендуют вести здоровый образ жизни, делая при этом упор на здоровом питании. Попробуйте:
- сократите потребление сахара и жиров, избегая обработанных пищевых продуктов, поскольку они способствуют росту колоний вредных бактерий. Вместо этого отдавайте предпочтение фруктам и овощам (5 порций в день), а также продуктам, богатым клетчаткой, поскольку они содержат сложные углеводы, способствующие размножению полезных бактерий;
- пейте много воды;
- ешьте небольшими порциями несколько раз в день. Кишечник очищается примерно каждые два часа и лучше не заставлять его переутомляться;
- употребляйте пребиотики. Йогурт, кефир, квашеная капуста и другие ферментированные продукты входят в этот список;
Последствия дисбаланса кишечной флоры в организме человека все еще подлежат изучению, и на многие вопросы следует ответить. Хорошая новость заключается в том, что в отличие от возраста и генетики факторы риска, связанные с кишечными бактериями, можно изменить.