Как сохранить здоровье мозга / © pexels.com

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Специалисты, которые изучают нейродегенеративные заболевания годами, отмечают: хотя универсального способа защититься от болезни Альцгеймера не существует, ежедневные привычки могут положительно влиять на когнитивное здоровье и качество жизни.

Какая добавка чаще всего упоминается среди рекомендаций экспертов

Одной из известнейших добавок, исследуемой в контексте работы мозга, является омега-3 жирные кислоты. Они входят в состав клеточных мембран, в том числе нервных клеток, и играют немаловажную роль в нормальном функционировании мозга.

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Наибольшее внимание учёные уделяют докозагексаеновой кислоте (DHA), которая является одним из ключевых компонентов тканей головного мозга.

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В то же время эксперты предостерегают: омега-3 не лекарство от деменции или болезни Альцгеймера. Исследования показывают, что он может поддерживать здоровье мозга, особенно если человек получает его регулярно в пределах сбалансированного питания и здорового образа жизни.

Перед началом приема любых добавок следует проконсультироваться с врачом, особенно если у вас хронические заболевания или принимаете медикаменты.

Одной добавки недостаточно

Специалисты отмечают, что здоровье мозга зависит от совокупности факторов. Наилучший результат приносит не отдельная таблетка, а комплекс полезных привычек.

Для поддержки когнитивных функций рекомендуют:

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регулярно заниматься физической активностью;

соблюдать сбалансированный рацион с большим количеством овощей, фруктов, рыбы и орехов;

спать 7–9 часов в сутки;

контролировать уровень стресса;

поддерживать социальное общение;

постоянно тренировать мозг чтением, обучением или решением интеллектуальных задач.

Почему психологическое настроение тоже имеет значение

Исследователи все чаще говорят о связи между эмоциональным состоянием и здоровьем мозга. Хронический стресс, тревожность и постоянное чувство безнадежности могут негативно влиять на когнитивные функции.

Именно поэтому многие специалисты советуют развивать так называемое мышление роста — воспринимать трудности как возможность научиться чему-то новому, а не как повод опустить руки.

Положительный внутренний диалог не лечит заболевание, но помогает лучше справляться со стрессом, поддерживать мотивацию и не отказываться от здоровых привычек.

Как еще можно поддержать память

Помимо правильного питания, врачи рекомендуют:

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изучать иностранные языки;

осваивать новые навыки;

регулярно читать;

больше ходить пешком;

следить за артериальным давлением, уровнем сахара и холестерина;

отказаться от курения и чрезмерного употребления алкоголя.

Эти простые шаги положительно влияют не только на работу мозга, но и на здоровье сердечно-сосудистой системы, непосредственно связанной с когнитивными функциями.

FAQ

Помогает ли омега-3 улучшить память?

Омега-3 жирные кислоты играют важную роль в работе мозга, однако на сегодняшний день нет убедительных доказательств, что они сами по себе способны улучшить память или предотвратить болезнь Альцгеймера. Лучший эффект достигается в сочетании со здоровым образом жизни.

Как снизить риск развития болезни Альцгеймера?

Специалисты советуют регулярно двигаться, полноценно спать, сбалансированно питаться, поддерживать социальную активность, контролировать АД, уровень сахара и холестерина, а также постоянно тренировать мозг новыми знаниями и навыками. Хотя это не гарантирует полную защиту от заболевания, такие привычки связывают с лучшим когнитивным здоровьем.

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