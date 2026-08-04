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Исследователь Альцгеймера назвал одну добавку, которую следует принимать каждый день: ее он рекомендует каждому для здоровья мозга
С возрастом многие начинают замечать, что запоминать новую информацию становится сложнее, а концентрация уже не такая, как раньше. Именно поэтому вопрос о здоровье мозга все чаще оказывается в центре внимания ученых.
Специалисты, которые изучают нейродегенеративные заболевания годами, отмечают: хотя универсального способа защититься от болезни Альцгеймера не существует, ежедневные привычки могут положительно влиять на когнитивное здоровье и качество жизни.
Какая добавка чаще всего упоминается среди рекомендаций экспертов
Одной из известнейших добавок, исследуемой в контексте работы мозга, является омега-3 жирные кислоты. Они входят в состав клеточных мембран, в том числе нервных клеток, и играют немаловажную роль в нормальном функционировании мозга.
Наибольшее внимание учёные уделяют докозагексаеновой кислоте (DHA), которая является одним из ключевых компонентов тканей головного мозга.
В то же время эксперты предостерегают: омега-3 не лекарство от деменции или болезни Альцгеймера. Исследования показывают, что он может поддерживать здоровье мозга, особенно если человек получает его регулярно в пределах сбалансированного питания и здорового образа жизни.
Перед началом приема любых добавок следует проконсультироваться с врачом, особенно если у вас хронические заболевания или принимаете медикаменты.
Одной добавки недостаточно
Специалисты отмечают, что здоровье мозга зависит от совокупности факторов. Наилучший результат приносит не отдельная таблетка, а комплекс полезных привычек.
Для поддержки когнитивных функций рекомендуют:
регулярно заниматься физической активностью;
соблюдать сбалансированный рацион с большим количеством овощей, фруктов, рыбы и орехов;
спать 7–9 часов в сутки;
контролировать уровень стресса;
поддерживать социальное общение;
постоянно тренировать мозг чтением, обучением или решением интеллектуальных задач.
Почему психологическое настроение тоже имеет значение
Исследователи все чаще говорят о связи между эмоциональным состоянием и здоровьем мозга. Хронический стресс, тревожность и постоянное чувство безнадежности могут негативно влиять на когнитивные функции.
Именно поэтому многие специалисты советуют развивать так называемое мышление роста — воспринимать трудности как возможность научиться чему-то новому, а не как повод опустить руки.
Положительный внутренний диалог не лечит заболевание, но помогает лучше справляться со стрессом, поддерживать мотивацию и не отказываться от здоровых привычек.
Как еще можно поддержать память
Помимо правильного питания, врачи рекомендуют:
изучать иностранные языки;
осваивать новые навыки;
регулярно читать;
больше ходить пешком;
следить за артериальным давлением, уровнем сахара и холестерина;
отказаться от курения и чрезмерного употребления алкоголя.
Эти простые шаги положительно влияют не только на работу мозга, но и на здоровье сердечно-сосудистой системы, непосредственно связанной с когнитивными функциями.
FAQ
Помогает ли омега-3 улучшить память?
Омега-3 жирные кислоты играют важную роль в работе мозга, однако на сегодняшний день нет убедительных доказательств, что они сами по себе способны улучшить память или предотвратить болезнь Альцгеймера. Лучший эффект достигается в сочетании со здоровым образом жизни.
Как снизить риск развития болезни Альцгеймера?
Специалисты советуют регулярно двигаться, полноценно спать, сбалансированно питаться, поддерживать социальную активность, контролировать АД, уровень сахара и холестерина, а также постоянно тренировать мозг новыми знаниями и навыками. Хотя это не гарантирует полную защиту от заболевания, такие привычки связывают с лучшим когнитивным здоровьем.