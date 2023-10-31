Исследователи обнаружили связь между выращиванием сои и смертью детей от рака

В Бразилии в последние годы фермеры начали выращивать больше сои, отойдя от животноводства.

В Бразилии исследователи обнаружили корреляцию между выращиванием сои и смертью от лейкемии среди маленьких детей.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Как говорится в исследовании, опубликованном 30 октября в журнале PNAS, в последние годы фермеры начали выращивать больше сои в Бразилии, когда они отошли от животноводства.

Ученые объяснили, что химические вещества, прежде всего глифосат, которые используются для выращивания урожая сои, проникают в реки страны, и попадают в систему водоснабжения и потенциально способствуют детской смертности от рака.

Команда подсчитала, что в начале исследования около половины проживавших в исследуемых районах семей имели доступ к колодцу для водоснабжения. Остальные зависели от поверхностных вод, которые могут быть загрязнены.

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Хотя это загрязнение может повлиять на кого угодно, исследователи сосредоточились на исследовании смерти детей в возрасте до 10 лет, связанной с раком, в сельской местности.

Они изучали данные о здоровье с 2008 по 2019 год, когда сою выращивали в экосистемах Серрадо и Амазонки в Бразилии. Изучая данные, они учитывали два основных фактора: близость ребенка, который болел раком, к реке и расстояние до больницы, где лечат онкобольных детей.

Результаты исследования показали, что в течение десятилетия 123 ребенка скончались от острого лимфобластного лейкоза, вызванного выращиванием сои.

По оценкам исследователей примерно половина смертей от детской лейкемии за десятилетний период может быть связана с повышенным влиянием пестицидов.

Острый лимфобластный лейкоз – это болезнь, хорошо поддающаяся лечению. Результаты исследователей, кажется, подтверждают это: они обнаружили, что единственные дети, умершие после расширения выращивания сои, были те, кто жил в 100 километрах от больницы, где лечят детей от этой болезни.

За последние десятилетия бразильский регион Амазонки перешел от скотоводства к выращиванию сои в ответ на высокий глобальный спрос на соевые бобы. Сейчас Бразилия является самым крупным в мире производителем этой культуры.

По словам исследователей, с 2000 по 2019 годы производство сои в районе Серрадо выросло втрое, а в регионе Амазонки – в 20 раз.

По данным Всемирного фонда природы, около 20% мирового производства сои используется для пищевых продуктов для людей, в то время как около 80% уходит на корм скоту, особенно в сферах производства говядины, кур, яиц и молочных продуктов.

Исследование ученых на прямую не обеспечивает прямую причинно-следственную связь между смертями от рака и повышенным влиянием пестицидов. Это лишь показывает ассоциацию между ними. Исследователи отмечают, что они работали над исключением других потенциальных факторов: например, они не обнаружили связи между потреблением сои и раком.

Йорг Раненфюрер, руководитель отдела статистических методов в генетике и хемометрии Технического университета Дортмунда, не участвовавший в исследовании, сказал, что исследователи не зашли достаточно далеко в рассмотрении внешних факторов.

"Хотя предлагаемая здесь связь кажется правдоподобной и может быть правильной, существует много других возможных объяснений наблюдаемых связей в данных. Авторы проводят некоторый дополнительный глубокий анализ, но многие другие факторы, такие как социально-экономические переменные, не учитываются", — сказал он.

Йорг Раненфюрер добавил, что выводы авторов основываются на предположении, что вызванное пестицидами загрязнение воды является причиной смерти от рака, и сказал, что это свидетельствует о том, что более надежные результаты можно получить путем прямого измерения загрязнения воды и случаев рака, которые могут быть связанные с этим.

Маттиас Лисс, руководитель отдела системной экотоксикологии Центра исследований окружающей среды имени Гельмгольца (UFZ) в Лейпциге, не участвовавший в исследовании, сказал, что данные хорошие, а вывод исследователей обоснован.

"Совершенно правдоподобно, что связь между выращиванием сои или использованием пестицидов и болезни у детей не просто корреляционная, но существует причинно-следственная связь", — отметил он.

Маттиас Лисс объясняет это тем фактом, что исследователи выявили более высокую заболеваемость раком в районах ниже по течению от фермеров, занимающихся выращиванием сои, чем в районах выше по течению. По его словам, это означает, что заболевание, вероятно, связано с загрязнением питьевой воды.

Напомним, эксперты назвали суперполезный продукт, который следует добавить в рацион.

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