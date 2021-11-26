Исследователи определили, какие диеты против старения работают лучше всего

Исследователи определили, какие диеты против старения работают лучше всего

Поговорим о самом лучшем плане питания для сохранения молодости.

Недавно в журнале Science, исследователи из Вашингтонского университета в Сиэтле и Центра биомедицинских исследований Пеннингтона в Батон-Руже (Калифорния) изучили популярные диеты против старения, такие как ограничение калорий, кетогенные диеты и голодание, ограничение белков и аминокислот, и сделали вывод о наилучшем плане питания для молодости.

Снижение калорий или диета?

Science отмечает, что «сниженное потребление калорий без недоедания является самой известной мерой, продлевающей продолжительность жизни», а современные исследования «установили и подтвердили преимущества ограничения калорий», когда речь идет об «увеличении продолжительности жизни».

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Поддержание правильного питания может быть эффективна для задержки процесса старения. Однако, когда дело доходит до конкретных диет против старения, наиболее исследуемым является планомерное ограничение калорий.

Однако слишком ограничивать себя в пище тоже не стоит. Важно потреблять достаточное количество калорий, чтобы снабжать организм энергией. Поэтому никаких жестких диет - только рациональное умеренное питание.

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Продукты с антивозрастными свойствами

Из продуктов питания, которые обладают антивозрастными свойствами, ученые ввыбрали следующие:

красный болгарский перец,

ягоды,

брокколи,

зелень,

орехи,

авокадо,

сладкий картофель,

гранаты

Помимо диеты, ваше тело нуждается в регулярных физических упражнениях. Они помогают сохранить молодость, снизить уровень стресса и поддерживать социальные связи.

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