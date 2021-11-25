Исследователи выяснили, как родинка превращается в меланому

Как образуются распространенные родинки и меланомы, и почему родинки могут превратиться в меланому.

Родинки и меланомы происходят из одной клетки, называемой меланоцитом. Разница в том, что родинки обычно безвредны, тогда как меланомы без лечения смертельно опасны.

В исследовании, опубликованном в eLife Magazine, ученый из Института рака Хантсмана (HCI) и доцент кафедры дерматологии и онкологии Университета Юты (U of U) Роберт Джадсон-Торрес объясняет, как образуются распространенные родинки и меланомы. и почему родинки могут превратиться в меланому.

Меланоциты – это клетки, которые придают коже цвет, чтобы защитить ее от солнечных лучей. Специфические изменения последовательности ДНК меланоцитов, называемые мутациями гена BRAF, проявляются в более чем 75% родинок.

Такое же изменение встречается у 50% меланом и часто при онкологических заболеваниях, таких как рак толстой кишки и легких.

Считалось, если меланоциты обладают только мутацией BRAFV600E, клетка перестает делиться, в результате чего образуется родинка.

Если же меланоциты имеют другие мутации с BRAFV600E, они неконтролируемо делятся, превращаясь в меланому. Эта модель называется «онкоген-индуцированным старением».

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«За последние годы ряд исследований подверг сомнению эту модель. Эти исследования предоставили отличные данные, свидетельствующие о том, что модель старения, вызванного онкогеном, не объясняет образование родинок, но чего им не хватало, так это альтернативного объяснения», — говорит Джадсон-Торрес.

С помощью сотрудников HCI и Калифорнийского университета в Сан-Франциско исследовательская группа взяла материал пациентов с родинками и меланомами и использовала транскриптомное профилирование и цифровую голографическую цитометрию.

Транскриптомное профилирование позволяет исследователям определить молекулярные различия между родинками и меланомами. Цифровая голографическая цитометрия помогает им отслеживать изменения в клетках человека.

родинки и меланомы

«Мы обнаружили новый молекулярный механизм, объясняющий, как образуются родинки и меланомы, а также почему родинки иногда становятся меланомами», – говорит Джадсон-Торрес.

Исследование показывает, что меланоциты, которые превращаются в меланомы, не требуют дополнительных мутаций, но на самом деле на них влияет окружающая среда. Меланоциты экспрессируют гены в разных средах, приказывая их либо бесконтрольно делиться, либо совсем прекратить деление.

«Происхождение меланомы зависит от сигналов окружающей среды, дает новый взгляд на профилактику и лечение. Это также играет важную роль в борьбе с меланомой, предотвращая и нацеливаясь на генетические мутации. Мы также могли бы бороться с меланомой, изменяя окружающую среду», – говорит Джадсон-Торрес.

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Эти выводы создают основу для исследования потенциальных биомаркеров меланомы, что позволяет врачам выявлять раковые изменения в крови на ранних стадиях.

Исследователи также заинтересованы в использовании данных для средств по снижению риска меланомы, задержке развития или предотвращению рецидива, а также для раннего выявления меланомы.