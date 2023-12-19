Источник витамина С: сколько на самом деле можно съедать мандарин в день – мнение экспертов

Зимой сочные и ароматные мандарины становятся одним из самых популярных фруктов. Но есть этот вкусный продукт бесконтрольно нельзя – это приведет к неприятным последствиям.
Мандарины можно назвать настоящей казной антиоксидантов и витаминов. Благодаря высокому содержанию витамина С они помогают укрепить иммунитет, а растворимой клетчатки — улучшить работу желудочно-кишечного тракта.
Даже белые волокна, которые многие убирают при чистке мандарин, содержат флавоноиды, отличающиеся заметным противовоспалительным эффектом.
Кроме укрепления иммунитета, витамин С нужен нашему организму для того, чтобы помогать клеткам бороться с окислительными повреждениями. А еще мандарины содержат магний, кальций, калий, витамины B, D, K и фитонциды (биологически активные вещества), подавляющие рост или убивающие микроскопические грибы, бактерии, простейшие.
В кожуре цитрусовых также содержатся полезные вещества, в частности эфирные масла и каротин. Благодаря содержанию эфирных масел и фитонцидов эти фрукты помогают нам бороться с вирусами, а биофлавоноиды и антиоксидант бета-каротин предотвращают образование раковых опухолей.
Полезной особенностью мандарина можно назвать отсутствие в них нитратов, радионуклидов и тяжелых металлов. Цитрусовые, в том числе и мандарины, вырастают на деревьях, а потому не получают вредных веществ, которые накапливаются в почве.
Сколько мандарин можно съедать в день
Диетологи и врачи не могут прийти к единому мнению, сколько мандарин можно съедать в день. Количество цитрусовых во многом зависит от их размера (гигантские размером с яблоко и мини-мандарины в качестве помидора черри), количества глюкозы и фруктозы. Например, чем слаще мандарин, тем выше его гликемический индекс, поэтому порция должна быть меньше.
Диетологи советуют взрослым людям съедать в среднем не больше 4 мандаринок, а вот нутрициологи указывают, что можно употреблять 4-5 штук.
В то же время важно учитывать, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует снизить употребление сахара до 20-25 г в день. А в среднем мандарин его содержится около 12,7 г. То есть, если вы съедите четыре штуки, то других продуктов с сахаром лучше не употреблять. В чем все специалисты согласны, так это в том, что все цитрусовые нельзя съедать за один прием пищи. Лучше их разделить и принимать порционно.
Норму мандарина нужно подбирать индивидуально.
Кому мандарины противопоказаны
Все цитрусовые считаются сильным аллергеном, поэтому они противопоказаны детям до года. С осторожностью следует употреблять мандарины людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. А вот полностью исключить из рациона следует тем, у кого на них аллергия.
Почему опасно переедать мандарины? Диетологи утверждают, что эти фрукты часто съедаются незаметно, но они могут привести к аллергическим реакциям (кожная сыпь, покраснение, зуд). На большое количество внезапно поступивших в организм веществ он реагирует аллергией.
Также в мандаринах содержится большое количество клетчатки, а потому переедание может привести вздутие, изжогу, метеоризм. А еще в них содержатся кислоты, которые могут стать причиной обострения некоторых заболеваний – язвы, колита, панкреатита, холецистита, гастрита. Кислоты отрицательно влияют и на зубную эмаль, поэтому после поедания этих фруктов обязательно чистите зубы или хотя бы полощите полость рта.
Из-за высокого содержания глюкозы в мандаринах идет стимуляция выброса инсулина, что ведет к набору лишнего веса.
Как проявляется аллергия на цитрусовые
На портале Onlymyhealth рассказали, что у большинства детей и взрослых аллергия на мандарины и другие цитрусовые проявляется как местные реакции. В них входят покраснения, отеки, зуд, покалывание, жжение в области губ, десен, языка, глотки и гортани.
Когда сок мандарин попадает на кожу, появляются признаки контактного дерматита (зуд, жжение, краснота, пузыри, шелушение кожи). Также возможны респираторные и пищеварительные симптомы: ощущение удушья, кашель, боль в животе, диарея, спазм, вздутие, рвота.
У некоторых людей встречается аллергия не на сами мандарины, а на содержащиеся в нем эфирные масла.
Читайте также: