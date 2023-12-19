Источник витамина С: сколько на самом деле можно съедать мандарин в день – мнение экспертов

Зимой сочные и ароматные мандарины становятся одним из самых популярных фруктов. Но есть этот вкусный продукт бесконтрольно нельзя – это приведет к неприятным последствиям.

Мандарины можно назвать настоящей казной антиоксидантов и витаминов. Благодаря высокому содержанию витамина С они помогают укрепить иммунитет, а растворимой клетчатки — улучшить работу желудочно-кишечного тракта.

Даже белые волокна, которые многие убирают при чистке мандарин, содержат флавоноиды, отличающиеся заметным противовоспалительным эффектом.

Кроме укрепления иммунитета, витамин С нужен нашему организму для того, чтобы помогать клеткам бороться с окислительными повреждениями. А еще мандарины содержат магний, кальций, калий, витамины B, D, K и фитонциды (биологически активные вещества), подавляющие рост или убивающие микроскопические грибы, бактерии, простейшие.

Сколько витамина С в 100 г разных цитрусовых (суточная норма человека — 90 мг) / Фото: ТСН.ua

В кожуре цитрусовых также содержатся полезные вещества, в частности эфирные масла и каротин. Благодаря содержанию эфирных масел и фитонцидов эти фрукты помогают нам бороться с вирусами, а биофлавоноиды и антиоксидант бета-каротин предотвращают образование раковых опухолей.

Полезной особенностью мандарина можно назвать отсутствие в них нитратов, радионуклидов и тяжелых металлов. Цитрусовые, в том числе и мандарины, вырастают на деревьях, а потому не получают вредных веществ, которые накапливаются в почве.

Сколько мандарин можно съедать в день

Диетологи и врачи не могут прийти к единому мнению, сколько мандарин можно съедать в день. Количество цитрусовых во многом зависит от их размера (гигантские размером с яблоко и мини-мандарины в качестве помидора черри), количества глюкозы и фруктозы. Например, чем слаще мандарин, тем выше его гликемический индекс, поэтому порция должна быть меньше.

Диетологи советуют взрослым людям съедать в среднем не больше 4 мандаринок, а вот нутрициологи указывают, что можно употреблять 4-5 штук.

В то же время важно учитывать, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует снизить употребление сахара до 20-25 г в день. А в среднем мандарин его содержится около 12,7 г. То есть, если вы съедите четыре штуки, то других продуктов с сахаром лучше не употреблять. В чем все специалисты согласны, так это в том, что все цитрусовые нельзя съедать за один прием пищи. Лучше их разделить и принимать порционно.

Норму мандарина нужно подбирать индивидуально.

Кому мандарины противопоказаны

Кому нельзя есть мандарины / Фото: Pexels

Все цитрусовые считаются сильным аллергеном, поэтому они противопоказаны детям до года. С осторожностью следует употреблять мандарины людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. А вот полностью исключить из рациона следует тем, у кого на них аллергия.

Почему опасно переедать мандарины? Диетологи утверждают, что эти фрукты часто съедаются незаметно, но они могут привести к аллергическим реакциям (кожная сыпь, покраснение, зуд). На большое количество внезапно поступивших в организм веществ он реагирует аллергией.

Также в мандаринах содержится большое количество клетчатки, а потому переедание может привести вздутие, изжогу, метеоризм. А еще в них содержатся кислоты, которые могут стать причиной обострения некоторых заболеваний – язвы, колита, панкреатита, холецистита, гастрита. Кислоты отрицательно влияют и на зубную эмаль, поэтому после поедания этих фруктов обязательно чистите зубы или хотя бы полощите полость рта.

Из-за высокого содержания глюкозы в мандаринах идет стимуляция выброса инсулина, что ведет к набору лишнего веса.

Как проявляется аллергия на цитрусовые

На портале Onlymyhealth рассказали, что у большинства детей и взрослых аллергия на мандарины и другие цитрусовые проявляется как местные реакции. В них входят покраснения, отеки, зуд, покалывание, жжение в области губ, десен, языка, глотки и гортани.

Когда сок мандарин попадает на кожу, появляются признаки контактного дерматита (зуд, жжение, краснота, пузыри, шелушение кожи). Также возможны респираторные и пищеварительные симптомы: ощущение удушья, кашель, боль в животе, диарея, спазм, вздутие, рвота.

У некоторых людей встречается аллергия не на сами мандарины, а на содержащиеся в нем эфирные масла.

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