Из-за нехватки витамина B12 у темнокожего мужчины потемнели язык и ладони

Медики описали чрезмерное потемнение кожи у темнокожего тринидадца – жителя острова в Карибском море близ северо-восточных берегов Южной Америки.

Ученые описали чрезмерное потемнение кожи у темнокожего мужчины. У пациента усилился синтез меланина через B12-дефицитную анемию, и из-за этого изменилась окраска стоп и ладоней. Врачи поставили ему диагноз пернициозной анемии, которая чаще всего сопровождается усталостью, одышкой и головокружением. Потемнение кожи тем более без других симптомов при ней встречается редко. Случай описан в The New England Journal of Medicine.

Ладони пациента до начала лечения: Maharajh, Teelucksingh/The New England Journal of Medicine, 2022

Анемия возникает из-за снижения содержания гемоглобина в эритроцитах и обычно проявляется симптомами гипоксии тканей.

Симптомы анемии:

слабость,

быстрая утомляемость,

одышка и головные боли.

Также, в зависимости от причин анемии, она может сопровождаться дополнительными симптомами.

желтуха (при разрушении эритроцитов или нарушением чувствительности нервных волокон при недостаточности витамина B12),

потемнение кожи и слизистых оболочек (при пернициозной анемии – дефиците витамина B12 – из-за увеличения синтеза меланина в меланоцитах).

Точный механизм развития гиперпигментации неизвестен, а встречается он только у 10% больных, поэтому врачи часто пропускают этот симптом.

Случай пернициозной анемии, проявившийся лишь гиперпигментацией кожи, но помогший своевременно выявить анемию, описали врачи из Университета Вест-Индии в Тринидаде и Тоба.

К ним обратился 59-летний темнокожий мужчина с жалобами на потемнение кожи на стопах и ладонях. Симптомы стали проявляться у него около года назад, но поначалу он не придавал им значения и связывал со своей работой – он работал в плитках. Во время осмотра медики обнаружили участки гиперпигментации на его языке, а также потемнение стоп и ладоней. Анализы крови выявили снижение уровня гемоглобина и увеличение объема эритроцитов, а также небольшое уменьшение количества тромбоцитов и лейкоцитов.

Гематологи заподозрили у пациента пернициозную анемию, связанную с недостаточностью витамина B12. При этом заболевании эритроциты становятся аномально большими, поскольку этот витамин необходим для полноценного развития. Показатели витамина B12 в крови пациента оказались в пять раз ниже нормальных значений (40 пикограмм на миллилитр при норме 200-1100 пикограмм на миллилитр). Когда медики стали искать причину анемии, то обнаружили у мужчины антитела к внутреннему фактору Касла, продуцирующему желудок.

Это соединение связывает витамин B12 из пищи, затем комплекс витамина с внутренним фактором Касла всасывается в подвздошной кишке.

Медики заключили, что у мужчины аутоиммунный гастрит, и для коррекции анемии назначили ему внутримышечное введение витамина B12, потому что желудок пациента не мог всасывать его естественным путем. Обычно при восполнении дефицита витамина гиперпигментация исчезает, что произошло у мужчины через четыре месяца лечения.

Ладони пациента через 4 месяца после начала лечения

Изменение цвета кожи и слизистых часто говорит о неполадках в работе организма. Например, у американки из-за антител к ферменту, участвующему в синтезе гормонов надпочечников, посинел язык. Изменение цвета оказалось обратимым, но женщине придется пожизненно принимать заместительную гормонотерапию.

