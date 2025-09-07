Как избавиться от пигментных пятен на коже / © Фото из открытых источников

Пигментные пятна и другие недостатки кожи — распространенная эстетическая проблема, которая возникает из-за избытка меланина — природного пигмента, придающего цвет коже, волосам и глазам.

Причины появления таких пятен многообразны:

Наружные факторы : чрезмерное солнечное излучение, контакт с определенными химическими веществами или лекарственными препаратами.

Внутренние факторы: гормональные изменения во время беременности, генетическая предрасположенность, старение или травма кожи.

Хотя эти пятна не представляют угрозы для здоровья, они могут влиять на самоуверенность и восприятие собственного облика.

Что такое гиперпигментация

Гиперпигментация — это изменение цвета кожи, проявляющееся в виде темных пятен из-за повышенной выработки меланина. Чаще она появляется на лице и руках, но может поражать любые открытые участки тела.

Виды гиперпигментации:

Веснушки и солнечные пятна — результат воздействия ультрафиолета, повреждающего меланин.

Мелазма — форма пигментации во время беременности, которую еще называют “маской беременности”, когда пятна появляются на носу и щеках. Часто исчезает самостоятельно после родов.

Посттравматические пятна — темные следы после порезов, ожогов или хирургических вмешательств.

Натуральное средство от пигментации

Ингредиенты:

1 ч. л. порошка куркумы

1 ч. л. свежего лимонного сока

Приготовление и использование:

Тщательно перемешайте ингредиенты до однородной массы. Нанесите на пораженные участки кожи. Оставьте на 15 минут до высыхания. Смойте прохладной водой.

Внимание: после процедуры избегайте прямого солнечного света, чтобы не усилить пигментацию.

Рекомендуется использовать перед приемом душа. Повторяйте процедуру 1–2 раза в день до появления заметных результатов.

Это натуральное средство работает по принципам Аюрведы:

Лимон действует как естественный отбеливатель и способствует очищению отмерших клеток кожи.

Куркума не только помогает осветить пигментные пятна — это известный индийский секрет красоты — но и обладает сильными противовоспалительными свойствами, придавая коже естественное сияние.

Для держателей очень чувствительной кожи лимонный сок можно развести водой или заменить молоком.

Попытайтесь этот метод, и вы заметите разницу!

Эта статья носит информационный характер и не заменяет консультацию врача или дерматолога.