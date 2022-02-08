Изучали заражение коронавирусом и возможность его контролировать: врачи провели эксперимент с добровольцами

Медики представили результаты исследования с специально зараженными COVID-19 добровольцами.

Врачи в Великобритании намеренно заразили добровольцев коронавирусом и уже опубликовали предварительные итоги первого эксперимента на Research Square.

Ученые проверили пока лишь безопасность такого исследования.

В него включили только здоровых и молодых людей. В итоге коронавирус подхватила половина добровольцев, а болезнь протекала в легкой форме.

В будущем эксперименты по добровольному заражению коронавирусом могут помочь понять, почему при встрече с вирусом одни люди заражаются им, а другие нет.

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10 доз коронавируса

В начале 2021 года Британский совет по этике клинических испытаний дал добро на эксперименты с искусственным заражением добровольцев ковидом. Исследователи хотели изучить момент заражения коронавирусом, строго контролируя начальные условия встречи с ним — дозу вируса, длительность контакта с ним. Эти условия никак нельзя проконтролировать в остальных исследованиях, поэтому намеренное заражение людей — уникальная возможность заполнить пробелы в знаниях ученых о коронавирусе.

Эксперимент проводили исследователи из Имперского колледжа Лондона. Они отобрали 36 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет и заразили их оригинальным уханьским штаммом коронавируса.

Никто из участников раньше не был заражен коронавирусом и не прививался от него, то есть у них не было иммунитета. Из-за этого медикам пришлось исключить из исследования двух человек, у которых в период между включением в исследование и заражением вирусом обнаружили антитела к коронавирусу.

Всем добровольцам в нос впрыснули 10 доз коронавируса. При этом за одну дозу брали такое разведение вируса, при котором он заражает половину клеток в культуре. В итоге заразились 18 человек (53%). Несмотря на то что вирус попал в организм через нос, его сначала обнаружили в мазках из горла, а затем уже в носу. Вирусная нагрузка достигла пика на пятый день после заражения, а живой вирус высеивался из носа в среднем до 10 дня после заражения.

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Как повлиял эксперимент на участников

Симптомы развивались в среднем на 2-4 день после заражения, а самыми частыми из них были значительное повышение температуры тела (39% людей), аносмия (50% участников), а также головная боль, боль в горле и мышцах. Часть заболевших (шесть человек) лечили ремдесевиром, но разницы в течении инфекции или вирусной нагрузке между этими пациентами и теми, которым ремдесевир не давали, не было. Кроме этого, медики не нашли корреляции между величиной вирусной нагрузки и тяжестью симптомов.

Исследователи утверждают, что своей работой показали безопасность и потенциал модельных исследований ковида на человеке. В работе они хотели убедиться в хорошей переносимости инфекции и отсутствии серьезных последствий, а в будущем с помощью таких исследований можно будет детально изучать иммунный ответ зараженных и понять, какие факторы позволили некоторым испытуемым не заболеть COVID-19.