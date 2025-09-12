ТСН в социальных сетях

Известный биохакер дал несколько советов, которые помогут жить до ста: в чем секрет долголетия

Хотите повысить качество своей жизни и заряжаться энергией каждый день? Известный биохакер Брайан Джонсон раскрыл свои проверенные секреты, которые реально работают и при этом не нуждаются в сложных или экзотических методах.

Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как жить дольше: секреты биохаккера

Как жить дольше: секреты биохаккера / © unsplash.com

Мы все знаем, что для полноценного отдыха нужно около 8 часов сна, но Брайан Джонсон советует несколько простых правил, которые помогают организму восстанавливаться максимально эффективно:

  • Ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время — так легко настроить внутренний биоритм.

  • Забудьте о кофе за 8 часов до сна, даже если кажется, что он не мешает.

  • Выключайте гаджеты за час до сна, лучше почитайте книгу или прогуляйтесь.

  • Не ешьте за 2 часа до сна — дайте желудку возможность отдохнуть.

Следуя этим простым правилам, вы быстрее будете засыпать, просыпаться бодрыми, а сонливость в течение дня отступит.

Движение — это жизнь

Три тренировки в неделю в спортзале — прекрасно, но для здоровья и долголетия важно оставаться активными ежедневно хотя бы 30 минут. Это может быть что угодно: прогулка, йога, зарядка или даже уборка дома.

И маленький лайфхак: каждые 20–30 минут вставайте с кресла и делайте легкую разминку — это помогает сохранить энергию и чувствовать себя активнее.

Правильное питание — залог здоровья

Диета — не наказание, а стиль жизни. Вот несколько ключевых советов от Джонсона:

  • Не полагайтесь только на силу воли, особенно вечером, когда тянет перекусить. Планируйте приемы пищи заранее.

  • Легкий голод — это нормально и даже полезно для организма.

  • Отдавайте предпочтение средиземноморской диете — она считается одной из самых здоровых.

  • Используйте трекеры калорий, чтобы контролировать свой рацион.

И главное: не стоит себя наказывать за случайное недосыпание или удовольствие от нездоровой пищи — это абсолютно нормально. Важно возвращаться к привычкам и продолжать заботиться о себе.

