Как бесплатно получить лекарства от расстройств психики и эпилепсии

Как бесплатно получить лекарства от расстройств психики и эпилепсии

Пациенты могут получить бесплатно или с небольшой доплатой "Доступные лекарства" от расстройств психики и поведения и эпилепсии.

Речь идет о 57 препаратах для лечения эпилепсии, расстройствах психики и поведения (в частности, посттравматическим стрессовым расстройством, шизофренией, аффективными расстройствами, депрессией и невротическими расстройствами). Из них 18 – полностью безвозмездные, остальные – с доплатой. В настоящее время отпускают эти препараты 587 аптечных заведений.

Это 3081 места отпуска лекарств по всей стране, сообщает НСЗУ Национальная служба здоровья Украины.

Как получить рецепт

Рецепты на лекарственные средства при расстройствах психики и поведения выписывают психиатры, препараты для лечения эпилепсии — психиатры и неврологи. Семейные врачи рецепты по этим направлениям не выписывают.

Выписать рецепт может врач-психиатр любого медучреждения. То есть пациенту или его законному представителю нужно обратиться в ближайшее медучреждение, где работает психиатр — это может быть многопрофильная больница или специализированное медучреждение. Место жительства, регистрации или лечения пациента не имеет значения. Найти ближайшую больницу помогут операторы контакт-центра 16-77. Для обращения в психиатр направление не требуется.

В условиях военного состояния пациенты могут получать "Доступные лекарства" как по электронному, так и по бумажному рецепту.

В случае, когда врач имеет доступ к электронной системе здравоохранения, он создаст электронный рецепт, и его номер и код подтверждения поступит на телефон пациенту. В случае отсутствия доступа к электронной системе здравоохранения врач выпишет бумажный рецепт, поставив свою подпись и печать.

Если у пациента есть определенный план лечения и назначенный препарат, врач может выписать рецепт на лекарство по телефону

Аптеки, отпускающие "Доступные лекарства" по договору с НСЗУ, принимают и бумажные, и электронные рецепты и выдают назначенные лекарства, в случае их наличия.

Стоимость лекарств как по электронному, так и бумажному рецепту аптекам возмещает Национальная служба здоровья Украины. Пациент получает лекарство безвозмездно или с небольшой доплатой, в зависимости от того, какой препарат выберет из имеющихся в аптеке, подлежащих реимбурсации.

Лекарство пациент может получить в любом регионе страны, вне зависимости от того, где выписали рецепт.

Как найти аптеку

Учитывая ситуацию в стране, не все аптеки имеют возможность отпускать "Доступные лекарства". Искать аптеку с "Доступным лекарством" советуем с помощью "Электронной карты аптек-участниц программы реимбурсации лекарственных средств". На второй странице дешборда в фильтрах слева в графе "Есть отпущены" поставьте галочку против слова "Да". Это позволит отфильтровать аптеки, отпускающие "Доступные лекарства".

Обратите внимание на дату последнего отпуска рецепта. Она находится в последней колонке таблицы, которая расположена внизу под картой. Выбирайте аптеки, которые отпускали "Доступное лекарство" на протяжении последних семи дней.

Так, по данным дешборда, отпускают "Доступные лекарства" 589 аптечных заведений. Это 3124 места отпуска лекарств по всей стране.

Найти аптеку с доступным лекарством помогут и работники контакт-центра НСЗУ по номеру 16-77.

Рекомендуем предварительно звонить в аптеку, чтобы уточнить наличие нужного препарата. Также можно попросить работников аптеки зарезервировать необходимые лекарства для вас.

Напомним, в аптечные учреждения Украины начала поступать новая партия левотироксина – препарата, используемого для тиреоидной терапии, передает Минздрав.

В Украину поступило более 213 тыс. упаковок препарата L-тироксин от «Берлин-Хеми».