Как бокал вина влияет на организм: что будет, если выпивать каждый день

Вино люди пьют уже более 6 тысяч лет. Почти в каждой части света есть свои особые традиции, разные сорта винограда или технологии брожения. Люди всегда считали, что вино обладает лечебными свойствами. Это мнение существует и сегодня.

Многие исследования ранее указывали на то, что для здоровья просто необходимо выпивать хотя бы один бокал вина каждый день. Но что говорит наука сегодня? Может ли ежедневное употребление вина принести организму пользу? О чем нужно помнить, прежде чем откупорить бутылку?

Хотя в умеренных количествах вино может быть частью здорового образа жизни, сам этот продукт сложно назвать полезным. По словам диетолог из профилактической кардиологии Мишель Рутенштейн, в течение десятилетий средства массовой информации распространяли заявления о пользе бокала вина для здоровья сердца и сосудов.

В вине действительно содержатся полифенолы, которые могут способствовать некоторым функциям в организме. Например, говорит Рутенштейн, а кожуре красного винограда содержится ресвератрол, который предотвращает свертываемость крови и может влиять на снижение "плохого" холестерина.

Дополнительно эти антиоксиданты смягчают воспаление и защищают сердечно-сосудистую систему. Однако вино не лучший продукт для их потребления. В вине количество антиоксидантов может отличаться (красное и белое), а через окисление они могут становиться менее биологически доступными.

На сегодняшний день нет ни одного исследования, которое показало бы, что употребление алкоголя помогает улучшить работу сердечной системы, говорит сертифицированный диетолог в City of Hope Orange County в Ирвине, Калифорния Кейли Проктор. А еще она отмечает, что все алкогольные напитки, в частности красное и белое вино, связаны с повышенным риском развития рака. Когда пьете алкоголь, ваш организм метаболизирует его в химическое вещество (ацетальдегид), который классифицируется как канцероген.

Да и ни одно количество антиоксидантов не может свести на нет тот вред, который получает наш организм от употребления алкоголя. В частности, из-за избыточности могут возникать проблемы с печенью, сердечные заболевания и т.д.

Врачи отмечают, что у мужчин умеренное употребление алкоголя составляет 1-2 порции в день, а для женщин это количество снижается максимум до 1 порции. Если говорить конкретно о вине, то порция – это 150 мл.

Однако следует отметить, что безопасного количества алкоголя не существует. Даже умеренное употребление рано или поздно негативно повлияет на сердце, печень, вес. Это не значит, что нужно полностью отказаться от вина. Однако, решая его использовать, следует учитывать все потенциальные риски. Да и употребление бокала вина время от времени не обязательно вредно.

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