Как бороться с весенним авитаминозом и победить: список продуктов, которые добавить в свой рацион

Из-за нехватки солнечного света и несбалансированного питания возникает авитаминоз. Чаще всего он встречается весной, когда организм ослаблен после зимы. Как бороться с весенним авитаминозом?

Авитаминоз – состояние организма, вызванное нехваткой витаминов. Поэтому могут возникать различные нарушения здоровья и заболевания. Интересно, что кроме курения, употребления алкоголя и неправильного питания, авитаминоз может вызвать даже избыточное количество кофе. Дело в том, что кофеин уменьшает количество витаминов группы В. Для того чтобы избежать авитаминоза, нужно отказаться от вредных привычек, сбалансировать питание и при необходимости добавить прием витаминных комплексов.

Как лечить авитаминоз весной

Исключите из своего рациона нездоровую пищу. Делать это можно последовательно. Речь идет о сахаре, жире, прессованных продуктах. Старайтесь пить достаточное количество воды, чтобы поддерживать водный баланс, а также исключить обезвоживание.

Важно включить в свой рацион продукты, богатые минералами и витаминами, в частности, овощи, фрукты, орехи, зелень, рыбу, семена, яйца и молочные продукты. Можно сдать анализы, чтобы понять, каких именно витаминов вам не хватает. При необходимости врач может назначить прием витаминных комплексов.

Откажитесь от слишком строгих диет. Из-за диет с недостаточным количеством питательных веществ авитаминоз может только усиливаться. Важно питаться умеренно, но многообразно. Если же вы задались целью похудеть к лету, лучше откажитесь от курения и алкоголя, ограничьте соль, сахар и мучные изделия.

Не стоит забывать и о физических нагрузках, избегайте стресса и переутомления, старайтесь спать достаточное количество часов.

Как помочь организму весной: список продуктов, в которых содержится больше всего питательных веществ

Как помочь организму весной / Фото: Unsplash

Овощи и фрукты: яблоки, шпинат, бананы, мокрая, брокколи, клубника.

яблоки, шпинат, бананы, мокрая, брокколи, клубника. Злаки: овсянка, рис, гречка, киноа.

овсянка, рис, гречка, киноа. Семена и орехи: фундук, миндаль, льняное семя, кунжут, грецкие орехи.

фундук, миндаль, льняное семя, кунжут, грецкие орехи. Молочные продукты: творог, сыр, йогурт.

творог, сыр, йогурт. Мясные продукты и рыба: тунец, курица, говядина, лосось, яйца.

тунец, курица, говядина, лосось, яйца. Зелень: листовой салат, укроп, руккола, петрушка.

листовой салат, укроп, руккола, петрушка. Бобовые: горох, чечевица, фасоль.

горох, чечевица, фасоль. Цитрусовые: грейпфрут, апельсин, лимон.

Помните, что также важно сочетание продуктов, поскольку оно помогает создать более сбалансированное питание. Каждый продукт содержит свой уникальный состав питательных веществ, которые могут усиливать и улучшать усвояемость друг друга. Например, сочетая белки с углеводами, улучшается усвояемость белка, а организм длительно обеспечивается энергией.

Какие витамины лучше всего сочетаются друг с другом

Витамин А лучше совмещать с витаминами С и Е, а также цинком, железом.

Благодаря магнию лучше усваивается кальций и витамин В.

Витамин С нужен для усвоения железа, что немаловажно при анемии.

А вот витамин Е лучше не принимать вместе с цинком, магнием, медью и витамином D.

Витамины Е и А не смешиваются с витамином К.

Магний, цинк, кальций и хром нельзя совмещать с железом.

Следуя этим простым правилам, вы сможете победить весенний авитаминоз и чувствовать себя лучше. Советуем также регулярно посещать врача, сдавать анализы, при необходимости принимать витаминные комплексы.

Читайте также: