Как бросить курить: ученые назвали три действенных способа

Бросить курить непросто. Почти каждый из курильщиков пытался избавиться от этой вредной привычки, но каждый раз возвращался к ней.

Ученые провели опыт, в ходе которого выяснили, какие методы наиболее эффективны в борьбе за здоровый образ жизни.

Об этом пишет ScienceAlert.

В новой научной работе учитывался опыт 157 179 курильщиков из 319 отдельных исследований. Цель заключалась в том, чтобы выяснить, какие методы лучше помогают людям бросить курить в течение минимум полугода.

Никотин, содержащийся в сигаретах, делает отказ от курения сложной задачей. Самостоятельно бросить курить удается только 6 из 100 человек.

Именно поэтому ученые отважились провести данное масштабное исследование. В поисках облегчения процесса отказа от курения ученые выделили следующие три метода, которые эффективно помогали людям бросить эту пагубную привычку:

Препараты варениклин и цитизин

Никотиновые электронные сигареты

Комбинация двух видов никотинозаместительной терапии – пластыри и жевательная резинка

Варениклин и цитизин обладают интересным принципом действия. Они стимулируют специфические рецепторы в нашем мозге, обычно возбуждающиеся никотином. Так они дают мозгу "стимул", который он ищет, не требуя одновременно никотина, и блокируют действие самого вещества. Оба препарата наряду с никотиновыми электронными сигаретами помогли примерно 14 из 100 курильщиков бросить курить минимум на полгода.

Исследование также показало, что более эффективным может быть постепенный отказ от никотина, а не полный отказ от него сразу.

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