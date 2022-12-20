Как быстро и безопасно поднять давление в домашних условиях тем, кто страдает от его низкого уровня

Что делать, если упало давление, а оно и так обычно низкое, читайте в материале ТСН.ua

Низкое АД — явление неприятное,а когда оно еще падает даже на несколько пунктов, это чревато неприятными симптомами в виде слабости, легкого или умеренного головокружения, тяжести в ногах, сердцебиения.

В такой ситуации важно различать — это простое вегетативное снижение артериального давления или неотложное состояние, которое требует немедленной госпитализации. В случае, если кожа стала липкой, бледной и холодной, дыхание частым и поверхностным, пульс слишком слабым, быстрым, если произошло нарушение сознания, обмороки — нужно срочно вызывать скорую. Такая ситуация может привести к отеку легких и мозгу, стать причиной шока и комы, одним словом, угрожает жизни.

Однако бывают ситуации, когда низкое артериальное давление носит симптоматический характер, причиняя человеку неудобства время от времени.

Если медики не обнаружили опасные причины, из-за которых происходит понижение давления, можно воспользоваться советами врачей, которые помогут повысить артериальное давление в домашних условиях.

Что нужно сделать для повышения низкого АД

Выпить крепкий чай или кофе. Это самый простой и доступный способ поднять в домашних условиях АД, которым пользуются многие гипотоники. Следует учитывать, что на некоторых людей растворимый кофе действует противоположным образом – давление может снизиться еще сильнее, присоединится тахикардия. А вот молотый заварной кофе, крепкий зеленый или черный чай действительно могут повысить артериальное давление на несколько пунктов.

Это самый простой и доступный способ поднять в домашних условиях АД, которым пользуются многие гипотоники. Следует учитывать, что на некоторых людей растворимый кофе действует противоположным образом – давление может снизиться еще сильнее, присоединится тахикардия. А вот молотый заварной кофе, крепкий зеленый или черный чай действительно могут повысить артериальное давление на несколько пунктов. Съесть что — то соленое . Соль или натрия хлорид задерживает ионы воды в организме и тем самым способствует повышению АД. Но рекомендация противопоказана людям со смешанным типом вегетососудистой дисфункции (у таких людей отмечаются эпизоды повышенного давления). Кроме того, прибегать к такому способу можно нечасто, так как соль может привести к хроническому застою жидкости и развитию отеков, сердечной недостаточности. Использовать соленую пищу как скорую помощь для повышения артериального давления можно не чаще 1-2 раз в неделю.

. Соль или натрия хлорид задерживает ионы воды в организме и тем самым способствует повышению АД. Но рекомендация противопоказана людям со смешанным типом вегетососудистой дисфункции (у таких людей отмечаются эпизоды повышенного давления). Кроме того, прибегать к такому способу можно нечасто, так как соль может привести к хроническому застою жидкости и развитию отеков, сердечной недостаточности. Использовать соленую пищу как скорую помощь для повышения артериального давления можно не чаще 1-2 раз в неделю. Выпить пару стаканов воды , еще лучше, подсоленной воды. Этот совет прекрасно дополняет первый, потому что соль с водой идеально пополняют кровяное русло и выравнивают пониженное АД без помощи лекарственных средств. Конечно же, таким методом нельзя злоупотреблять, он подходит только для периодического применения. Особенно важно не злоупотреблять соленой редкостью пожилым людям, из-за того, что это может сильно навредить сердцу.

, еще лучше, подсоленной воды. Этот совет прекрасно дополняет первый, потому что соль с водой идеально пополняют кровяное русло и выравнивают пониженное АД без помощи лекарственных средств. Конечно же, таким методом нельзя злоупотреблять, он подходит только для периодического применения. Особенно важно не злоупотреблять соленой редкостью пожилым людям, из-за того, что это может сильно навредить сердцу. Надеть компрессионную одежду. Многие люди, страдающие варикозным расширением вен, используют тугие носки, чулки и колготки. Однако компрессионный трикотаж не только поддерживает тонус расширенных сосудов, но и повышает центральное артериальное давление, улучшая кровоснабжение жизненно важных органов. Этот метод подходит как раз для тех случаев, когда предыдущие нельзя использовать.

Многие люди, страдающие варикозным расширением вен, используют тугие носки, чулки и колготки. Однако компрессионный трикотаж не только поддерживает тонус расширенных сосудов, но и повышает центральное артериальное давление, улучшая кровоснабжение жизненно важных органов. Этот метод подходит как раз для тех случаев, когда предыдущие нельзя использовать. Принять определенную позу. В вертикальном положении трудно обеспечить приток крови к мозгу, особенно когда давление понижено. Поэтому врачи рекомендуют принять полу сидячее положение, скрестить ноги, сжать бедра, чтобы повысить приток крови к сердцу и мозгу. Неплохой вариант – сесть на пол и обнять колени руками, наклонившись корпусом вперед.

Чтобы повысить пониженное АД можно использовать комбинацию этих способов, кроме этого нужно наладить полноценное питание, принимать витамины с микроэлементами, прибегать к легким физическим нагрузкам.

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