Как быстро и безопасно поднять давление в домашних условиях тем, кто страдает от его низкого уровня

Что делать, если упало давление, а оно и так обычно низкое, читайте в материале ТСН.ua
Низкое АД — явление неприятное,а когда оно еще падает даже на несколько пунктов, это чревато неприятными симптомами в виде слабости, легкого или умеренного головокружения, тяжести в ногах, сердцебиения.
В такой ситуации важно различать — это простое вегетативное снижение артериального давления или неотложное состояние, которое требует немедленной госпитализации. В случае, если кожа стала липкой, бледной и холодной, дыхание частым и поверхностным, пульс слишком слабым, быстрым, если произошло нарушение сознания, обмороки — нужно срочно вызывать скорую. Такая ситуация может привести к отеку легких и мозгу, стать причиной шока и комы, одним словом, угрожает жизни.
Однако бывают ситуации, когда низкое артериальное давление носит симптоматический характер, причиняя человеку неудобства время от времени.
Если медики не обнаружили опасные причины, из-за которых происходит понижение давления, можно воспользоваться советами врачей, которые помогут повысить артериальное давление в домашних условиях.
Что нужно сделать для повышения низкого АД
- Выпить крепкий чай или кофе. Это самый простой и доступный способ поднять в домашних условиях АД, которым пользуются многие гипотоники. Следует учитывать, что на некоторых людей растворимый кофе действует противоположным образом – давление может снизиться еще сильнее, присоединится тахикардия. А вот молотый заварной кофе, крепкий зеленый или черный чай действительно могут повысить артериальное давление на несколько пунктов.
- Съесть что — то соленое. Соль или натрия хлорид задерживает ионы воды в организме и тем самым способствует повышению АД. Но рекомендация противопоказана людям со смешанным типом вегетососудистой дисфункции (у таких людей отмечаются эпизоды повышенного давления). Кроме того, прибегать к такому способу можно нечасто, так как соль может привести к хроническому застою жидкости и развитию отеков, сердечной недостаточности. Использовать соленую пищу как скорую помощь для повышения артериального давления можно не чаще 1-2 раз в неделю.
- Выпить пару стаканов воды, еще лучше, подсоленной воды. Этот совет прекрасно дополняет первый, потому что соль с водой идеально пополняют кровяное русло и выравнивают пониженное АД без помощи лекарственных средств. Конечно же, таким методом нельзя злоупотреблять, он подходит только для периодического применения. Особенно важно не злоупотреблять соленой редкостью пожилым людям, из-за того, что это может сильно навредить сердцу.
- Надеть компрессионную одежду. Многие люди, страдающие варикозным расширением вен, используют тугие носки, чулки и колготки. Однако компрессионный трикотаж не только поддерживает тонус расширенных сосудов, но и повышает центральное артериальное давление, улучшая кровоснабжение жизненно важных органов. Этот метод подходит как раз для тех случаев, когда предыдущие нельзя использовать.
- Принять определенную позу. В вертикальном положении трудно обеспечить приток крови к мозгу, особенно когда давление понижено. Поэтому врачи рекомендуют принять полу сидячее положение, скрестить ноги, сжать бедра, чтобы повысить приток крови к сердцу и мозгу. Неплохой вариант – сесть на пол и обнять колени руками, наклонившись корпусом вперед.
Чтобы повысить пониженное АД можно использовать комбинацию этих способов, кроме этого нужно наладить полноценное питание, принимать витамины с микроэлементами, прибегать к легким физическим нагрузкам.
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