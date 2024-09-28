Как быстро и безопасно улучшить свою физическую форму: идеальное упражнение для пожилых людей

Ходьба по лестнице менее травматична чем бег и более эффективна чем прогулки по ровной земле, поэтому отлично подойдет новичкам и пожилым людям.

Если вы хотите быстро и легко улучшить свою физическую форму, но из-за возраста или состояния здоровья не можете бегать и выполнять силовые упражнения, вам поможет максимально простое и эффективное упражнение – ходьба по лестнице.

Об этом пишет GQ.

Польза и преимущества ходьбы по лестнице

С какой бы целью человек ни решил начать тренироваться, он всегда хочет увидеть максимальный эффект за минимальное время. Но если у вас нет волшебной палочки, исполняющей желания, то результата все же придется подождать.

Но есть и хорошая новость: если вы выбираете между прогулкой и ходьбой по лестнице, вы должны знать, что подъем по ступенькам будет в 20 раз эффективнее, а в некоторых случаях – принесет результаты лучше, чем бег. Более того, специалисты утверждают, что даже спуск по лестнице будет полезен, потому что мышцы будут работать для поддержания устойчивости и равновесия.

"Это занятие, которым может заниматься каждый, независимо от уровня физической подготовки", – пишет издание.

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Если ходьба не дает вам желаемых результатов, а суставы не выдерживают беговой нагрузки, подъем и спуск по ступенькам – это идеальное упражнение, особенно для людей пожилого возраста. Кроме того, такая нагрузка не только позволит вам поддерживать тонус мышц, но также укрепит сердечно-сосудистую систему и улучшит навыки координации движений, а значит снизит риск неловких падений и травм.

Как и где можно тренироваться

Вы можете практиковать это по-разному. Например, подниматься по лестнице вместо того, чтобы пользоваться лифтом. Причем можно начинать с одного лестничного марша или даже с нескольких ступенек, а для тренировок вам не понадобится никакой специально экипировки. Однако ходить по лестнице все же лучше в удобной обуви и одежде, которая не сковывает движения.

Вы можете ходить по лестнице столько, сколько считаете нужным или пока не устанете – важно только помнить, что если вы давно не тренировались, увеличивать нагрузку нужно постепенно. Кроме того, в спортивных залах есть и специальные лестничные тренажеры, которые похожи на эскалатор.

А вот эскалаторы в метро или торговых центрах использовать для тренировок не стоит. Это может создать неудобства и травмоопасные ситуации и для вас, и для других людей.

Напомним, ученые уверены, что один из ключей к долголетию – это движение. Они назвали самые доступные способы активности, которые добавят три года жизни.

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