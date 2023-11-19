Как быстро похудеть и убрать живот к Новому году: 6 действенных советов от фитнес-тренерки

Уже совсем скоро к нам постучатся Рождество и новогодние праздники. Как сбросить вес к этому времени, похудеть в животе и вообще выглядеть хорошо и хорошо себя чувствовать, делится советами фитнес-тренер Аманда Плейс. Для этого не нужно мучить себя истощающими диетами, а только соблюдать следующие рекомендации.

Как избавиться от лишних килограммов

Контролировать калорийность продуктов. В первую очередь тренер советует обратить внимание на потребление калорий. Нужно создать хотя бы небольшой дефицит калорий, что может способствовать потере жира, в частности в нижней части живота. Тратить нужно больше калорий, чем их потреблять. Ограничить потребление обработанных пищевых продуктов. Переработанные пищевые продукты, как правило, содержат много сахара, способствующего увеличению веса, особенно в области живота. «Сосредоточьтесь на цельных, необработанных продуктах, чтобы обеспечить свое тело основными питательными веществами без лишних добавок», отмечает Аманда. Самый простой способ это сделать – увеличить количество фруктов и овощей, которые вы съедаете в день, исключая из рациона шоколад, сладости, кексы, печенье и т.д. Регулярно занимайтесь кардио нагрузками. Занимайтесь сердечно-сосудистым упражнениям, чтобы сжигать калории и способствовать общей потере жира. Лучший вид активности для этого – это бег, велоспорт. Высокоинтенсивная интервальная тренировка (HIIT) будет очень эффективной для борьбы с устойчивым жиром на животе. Добавьте к ежедневным тренировкам силовые, особенно направленные на сердце и нижнюю часть тела. Сложные движения, такие как приседания, выпады, задействуют несколько групп мышц, включая нижние мышцы живота, поэтому будут эффективны для похудения. Подсоедините упражнения для живота. Для похудения в животе важно уделять внимание мышцам в этой области живота, помогут этому такие упражнения, как всевозможные поднятия ног, ножницы, планка. Упражнения по пилатесу и йоге задействуют и укрепляют все основные мышцы, улучшают общую гибкость, тонус мышц нижней части живота, поэтому их обязательно нужно включить в ежедневный комплекс.

Для лучшей мотивации попробуйте тренироваться вместе с другом или подругой, это поможет поощрять друг друга к лучшим результатам похудения.

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