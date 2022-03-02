Как быстро привести организм в стабильное состояние при постоянном стрессе: врач рекомендует

Что поможет в условиях постоянной тревоги и страха.

В тяжелое время для всех нас врач-диетолог Екатерина Толстикова в своем телеграм-канале дала несколько советов, которые помогут стабилизировать общее состояние организма.

Питание

Как пишет специалист, при условии доступности магазинов, покупайте продукты длительного хранения, например, тунец в собственном соку/оливковом масле и другая рыба, которая будет в наличие.

"Важно! Обязательно читайте этикетки, тут даже не для того, чтобы что-то не съесть, а для того, чтобы переключить внимание с новостей, замедлиться и успокоить ум", - советует врач.

Маринованные овощи (огурцы/помидоры, квашеная капуста) также подходят для питания в экстренных условиях. Сырые быстро портятся (а клетчатка очень нужна во время стресса - так как чреват риск запоров).

Если есть место для хранения (морозильная камера), можно использовать и замороженные овощи, ягоды, фрукты.

Орехи и семена найдите обязательно. Желательно без соли и сахара. Они поддерживают работу гормонов, способствуют быстрому насыщению и долгому чувству сытости, запускают функции нервной системы.

"Жевательная резинка помогает успокаиваться. Жуйте, когда испытываете сильное напряжение. Если ничего не лезет - хотя бы мед, воду, печенье, сладости (то, что дает глюкозу организму для энергии)", - добавляет Толстикова.

Стресс сильно изматывает работу всех органов, а вы помните, что глюкоза - это самое простое и быстрое топливо для организма. Можно употреблять ее и в жидком виде (соки, смузи, кола, правда, в ней много фосфора, так что не злоупотребляйте, особенно если есть проблема с кальцием), говорит врач.

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Нервная система и напряжение

Екатерина Толстикова дала пошаговый план, как нормализовать эмоциональное состояние в условиях постоянного стресса.

Самомассаж (поверьте, это помогает: от нажатий до разминания и поглаживания себя и ближнего), трогайте свое тело, начиная от massetera (жевательная мышца) до ягодичных.

Дышите. Ровно, медленно и глубоко, концентрируйтесь на дыхании 5-10 минут, особенно в острой фазе стресса.

Зарядка (если долго сидите, начинайте делать суставную гимнастику) или ходьба хотя бы по тому месту, где есть возможность. Если совсем негде, перекатывайтесь с одного бока на другой, делайте растяжку.

Если есть возможность, примите контрастный душ или ванну с магниевой солью.

Аромамасла (можно брать с собой и вдыхать, даже без аромалампы. Особенное масла лаванды, мелиссы, мяты или цитрусовых).

Сон (тут как сложится, но если есть возможность уснуть днём/ночью, в любой момент - не упустите ее. Только так мы полноценно восстанавливаем нервную систему.

Смените внимание: если возможно - читайте книги, рисуйте, записывайте в блокнот свои мысли, выписывайте всю агрессию и негатив, всю боль, страдания и те эмоции, которые сейчас "оседают" в теле.

Препараты

Из простого и доступного в аптеках врач рекомендует: магний, Магне В6, комплекс витаминов группы В, ГАМК (GABA), L-теанин, 5-НТР.

"Если очень тревожно и страшно, возьмите валериану и препараты на травах (Афобазол, Ноофен используйте после консультации с доктором). Все препараты, которые вы принимаете по состоянию здоровья лучше всегда носить с собой, закупать заранее, просить о помощи в соцсетях (знакомых), если что-то заканчивается и вы не имеете возможности купить", - добавляет Толстикова.

"Ищите опору в себе, сейчас для всех будет лучше, если именно с вами асе будет ок и вас не нужно будет спасать. Как говорит мой муж, страх смерти - это страх жизни. Потому что одно без другого не бывает.

Если вы постоянно в состоянии страха, подумайте о том, как вы хотите жить и заселите своё тело, душу и голову позитивными эмоциями. Скоро все закончится однозначно нашей победой. А пока, нам нужно быть добрее, ближе друг к другу и помогать всем, чем можем", - пишет доктор Толстикова.