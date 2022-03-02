Как быстро привести организм в стабильное состояние при постоянном стрессе: врач рекомендует

Что поможет в условиях постоянной тревоги и страха.
В тяжелое время для всех нас врач-диетолог Екатерина Толстикова в своем телеграм-канале дала несколько советов, которые помогут стабилизировать общее состояние организма.
Питание
Как пишет специалист, при условии доступности магазинов, покупайте продукты длительного хранения, например, тунец в собственном соку/оливковом масле и другая рыба, которая будет в наличие.
"Важно! Обязательно читайте этикетки, тут даже не для того, чтобы что-то не съесть, а для того, чтобы переключить внимание с новостей, замедлиться и успокоить ум", - советует врач.
Маринованные овощи (огурцы/помидоры, квашеная капуста) также подходят для питания в экстренных условиях. Сырые быстро портятся (а клетчатка очень нужна во время стресса - так как чреват риск запоров).
Если есть место для хранения (морозильная камера), можно использовать и замороженные овощи, ягоды, фрукты.
Орехи и семена найдите обязательно. Желательно без соли и сахара. Они поддерживают работу гормонов, способствуют быстрому насыщению и долгому чувству сытости, запускают функции нервной системы.
"Жевательная резинка помогает успокаиваться. Жуйте, когда испытываете сильное напряжение. Если ничего не лезет - хотя бы мед, воду, печенье, сладости (то, что дает глюкозу организму для энергии)", - добавляет Толстикова.
Стресс сильно изматывает работу всех органов, а вы помните, что глюкоза - это самое простое и быстрое топливо для организма. Можно употреблять ее и в жидком виде (соки, смузи, кола, правда, в ней много фосфора, так что не злоупотребляйте, особенно если есть проблема с кальцием), говорит врач.
Нервная система и напряжение
Екатерина Толстикова дала пошаговый план, как нормализовать эмоциональное состояние в условиях постоянного стресса.
- Самомассаж (поверьте, это помогает: от нажатий до разминания и поглаживания себя и ближнего), трогайте свое тело, начиная от massetera (жевательная мышца) до ягодичных.
- Дышите. Ровно, медленно и глубоко, концентрируйтесь на дыхании 5-10 минут, особенно в острой фазе стресса.
- Зарядка (если долго сидите, начинайте делать суставную гимнастику) или ходьба хотя бы по тому месту, где есть возможность. Если совсем негде, перекатывайтесь с одного бока на другой, делайте растяжку.
- Если есть возможность, примите контрастный душ или ванну с магниевой солью.
- Аромамасла (можно брать с собой и вдыхать, даже без аромалампы. Особенное масла лаванды, мелиссы, мяты или цитрусовых).
- Сон (тут как сложится, но если есть возможность уснуть днём/ночью, в любой момент - не упустите ее. Только так мы полноценно восстанавливаем нервную систему.
- Смените внимание: если возможно - читайте книги, рисуйте, записывайте в блокнот свои мысли, выписывайте всю агрессию и негатив, всю боль, страдания и те эмоции, которые сейчас "оседают" в теле.
Препараты
Из простого и доступного в аптеках врач рекомендует: магний, Магне В6, комплекс витаминов группы В, ГАМК (GABA), L-теанин, 5-НТР.
"Если очень тревожно и страшно, возьмите валериану и препараты на травах (Афобазол, Ноофен используйте после консультации с доктором). Все препараты, которые вы принимаете по состоянию здоровья лучше всегда носить с собой, закупать заранее, просить о помощи в соцсетях (знакомых), если что-то заканчивается и вы не имеете возможности купить", - добавляет Толстикова.
"Ищите опору в себе, сейчас для всех будет лучше, если именно с вами асе будет ок и вас не нужно будет спасать. Как говорит мой муж, страх смерти - это страх жизни. Потому что одно без другого не бывает.
Если вы постоянно в состоянии страха, подумайте о том, как вы хотите жить и заселите своё тело, душу и голову позитивными эмоциями. Скоро все закончится однозначно нашей победой. А пока, нам нужно быть добрее, ближе друг к другу и помогать всем, чем можем", - пишет доктор Толстикова.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- самолеты — 29
- вертолеты — 29
- танки – 198
- боевые бронированные машины — 846
- пушки — 74
- ЗРК "Бук" — 1
- "Грады" — 21
- автомобильная техника — 291
- цистерны – 60
- БпЛА ОТР2 – 3
- корабли и катера — 2
- Личный состав ориентировочно – 5300
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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