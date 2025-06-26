- Дата публикации
-
- Категория
- Полезные статьи
- Количество просмотров
- 1738
- Время на прочтение
- 2 мин
Как быстро снять отек ног в домашних условиях: очень простой способ
Как только приходит летняя жара, мы с облегчением откладываем тяжелую обувь, однако именно этот период часто приносит другой дискомфорт — тяжесть и отеки в ногах. Такие неприятные ощущения возникают не только из-за жары, но и из-за совокупности сезонных факторов, негативно влияющих на состояние ног в теплое время.
Жара является главным фактором, провоцирующим отеки. Под влиянием высоких температур кровеносные сосуды в ногах расширяются и становятся более проницаемыми. Это помогает телу охлаждаться, но одновременно затрудняет отток крови обратно в сердце. Поэтому появляется чувство тяжести и заметное опухание тканей.
К тому же в жаркую погоду мы двигаемся меньше, а это еще больше замедляет кровообращение и усиливает риск появления отеков.
Другие причины отека ног
Однако жара — не единственная причина, негативно влияющая на состояние ног. Есть еще несколько распространенных факторов:
Минимум движения: в жаркую погоду мы склонны меньше передвигаться, а это замедляет кровообращение и провоцирует застои.
Соленая пища: чрезмерное употребление фастфуда, снеков и продуктов с высоким содержанием соли способствует задержке жидкости в организме.
Недостаточное потребление воды: когда телу не хватает влаги, это только усугубляет отеки.
К тому же длительное пребывание в одной позе — сидя или стоя, как это часто бывает на работе, — еще больше усложняет кровообращение и усугубляет дискомфорт.
Как быстро снять отек ног
Один из самых действенных и одновременно простых методов — положить ноги так, чтобы они были расположены выше сердца.
Однако врачи отмечают, что наиболее эффективным способом борьбы с отеками является регулярная физическая активность:
пешие прогулки;
плавание в бассейне;
специальные упражнения для стоп, такие как вращение и сгибание пальцев.
Даже короткая разминка на несколько минут значительно улучшает кровообращение, утверждают эксперты.
При этом не следует забывать о правильном питьевом режиме и сбалансированном питании — это поможет минимизировать риск появления отеков в жаркое время года.
Есть ли какие-нибудь другие способы уменьшить отек ног
Некоторые медики советуют бороться с отеками с помощью холодных ванночек для ног. Так, в известном американском центре Hospital for Special Surgery, специализирующемся на ортопедических и ревматологических заболеваниях, дают такой совет:
Для уменьшения отечности и воспаления рекомендуется дважды в день по 20 минут погружать ноги в холодную воду. Горячая вода лишь усугубляет ситуацию, усугубляя отеки и дискомфорт. Кроме того, эффективно поднятие ног на 15 см выше уровня сердца во время сна.
Статья носит исключительно информационный характер и не является заменой профессиональной медицинской консультации, диагностики или лечения. В случае возникновения каких-либо проблем со здоровьем рекомендуем обратиться к квалифицированному врачу.