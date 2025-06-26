Как быстро снять отек ног в домашних условиях: очень простой способ

Как снять отек ног в домашних условиях / © Фото из открытых источников

Жара является главным фактором, провоцирующим отеки. Под влиянием высоких температур кровеносные сосуды в ногах расширяются и становятся более проницаемыми. Это помогает телу охлаждаться, но одновременно затрудняет отток крови обратно в сердце. Поэтому появляется чувство тяжести и заметное опухание тканей.

К тому же в жаркую погоду мы двигаемся меньше, а это еще больше замедляет кровообращение и усиливает риск появления отеков.

Другие причины отека ног

Однако жара — не единственная причина, негативно влияющая на состояние ног. Есть еще несколько распространенных факторов:

Минимум движения : в жаркую погоду мы склонны меньше передвигаться, а это замедляет кровообращение и провоцирует застои.

Соленая пища : чрезмерное употребление фастфуда, снеков и продуктов с высоким содержанием соли способствует задержке жидкости в организме.

Недостаточное потребление воды: когда телу не хватает влаги, это только усугубляет отеки.

К тому же длительное пребывание в одной позе — сидя или стоя, как это часто бывает на работе, — еще больше усложняет кровообращение и усугубляет дискомфорт.

Как быстро снять отек ног

Один из самых действенных и одновременно простых методов — положить ноги так, чтобы они были расположены выше сердца.

Однако врачи отмечают, что наиболее эффективным способом борьбы с отеками является регулярная физическая активность:

пешие прогулки;

плавание в бассейне;

специальные упражнения для стоп, такие как вращение и сгибание пальцев.

Даже короткая разминка на несколько минут значительно улучшает кровообращение, утверждают эксперты.

При этом не следует забывать о правильном питьевом режиме и сбалансированном питании — это поможет минимизировать риск появления отеков в жаркое время года.

Есть ли какие-нибудь другие способы уменьшить отек ног

Некоторые медики советуют бороться с отеками с помощью холодных ванночек для ног. Так, в известном американском центре Hospital for Special Surgery, специализирующемся на ортопедических и ревматологических заболеваниях, дают такой совет:

Для уменьшения отечности и воспаления рекомендуется дважды в день по 20 минут погружать ноги в холодную воду. Горячая вода лишь усугубляет ситуацию, усугубляя отеки и дискомфорт. Кроме того, эффективно поднятие ног на 15 см выше уровня сердца во время сна.

Статья носит исключительно информационный характер и не является заменой профессиональной медицинской консультации, диагностики или лечения. В случае возникновения каких-либо проблем со здоровьем рекомендуем обратиться к квалифицированному врачу.