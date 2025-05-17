ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Полезные статьи
Количество просмотров
255
Время на прочтение
2 мин

Как быстро убрать трещины на пятках: замочите ноги в этом — и кожа станет, как шелк

Сезон открытой обуви уже на пороге, а пятки — сухие и шершавые? Не беспокойтесь! Вернуть ножкам ухоженный вид поможет простое, но действенное народное средство. Все, что нужно, — несколько теплых ванночек с доступным ингредиентом, который точно найдется на кухне.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как быстро убрать трещины на пятках

Как быстро убрать трещины на пятках / © Pixabay

Хотя забота о стопах актуальна в любое время года, именно весной и летом, когда преобладает открытая обувь, опрятный вид ног приобретает особое значение. Хорошая новость состоит в том, что для мягкой и гладкой кожи не обязательно тратиться на дорогие средства или салонные процедуры — эффективную альтернативу можно найти среди обычных домашних ингредиентов.

Семена льна — настоящее сокровище среди природных средств по уходу за кожей стоп. Хотя об этом знают не все, именно оно способно действовать как натуральный успокаивающий трещины компресс, смягчает мозоли и восстанавливает сухую кожу пяток.

При контакте с горячей водой семена выделяют густую гелеобразную слизь, которая деликатно размягчает огрубевшие участки, облегчая их отшелушивание. такого средства сделает кожу ног ухоженной, мягкой и эластичной.

К тому же, семена льна богаты лигнанами — веществами, способствующими восстановлению и укреплению кожи пяток, а также содержат важные витамины (Е, витамины группы В) и жизненно необходимые минералы, среди которых магний, цинк, кальций и калий.

Как использовать семена льна от трещин на пятках

Приготовление питательной ванночки для ног — очень легкое и доступное. Возьмите 100 г семян льна и залейте его 2 литрами кипящей воды в глубокой миске. Подождите несколько минут, пока смесь загустеет, приобретя густоту желеобразной или кашевидной консистенции.

Опустите стопы в теплую ванночку и держите их там около 15-20 минут. Затем аккуратно протрите ноги досуха, а по желанию — нанесите увлажняющий крем для лучшего питания кожи.

Для удаления ороговевших частиц можно сделать простой пилинг, например, из кофейной гущи. Такую процедуру следует повторять дважды в неделю для максимального результата.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
255
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie