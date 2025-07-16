Как быстро восполняется витамин D на солнце: сколько времени нужно находиться на улице летом

Сколько нужно находиться на солнце для получения витамина D / © unsplash.com

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О суточной норме витамина D, безопасной продолжительности пребывания на солнце и советах по здоровью рассказал диетолог Олег Швец.

Он утверждает, что нужно получать “солнечные ванны” на руках, ногах, лице по 10-30 минут несколько раз в неделю, чтобы организм сформировал достаточное количество витамина D.

Следует обратить внимание, что темнокожим людям или живущим в северном климате может потребоваться больше времени пребывания под прямыми солнечными лучами. Наиболее эффективным для получения витамина D является, конечно, полуденное солнце. Но следует помнить, что длительное пребывание несет определенные риски: рак кожи, ожоги и т.д.

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Ультрафиолет, попадая в кожу, превращается в витамин D3, который является активной формой витамина D. Находясь на солнечном свете несколько раз в неделю, вы можете получить до 80% той нормы, в которой нуждается организм. Однако, если вам больше 65 лет, вы имеете смуглую кожу или постоянно пользуетесь солнцезащитным кремом, способность производить витамин D естественным путем снижается.

По словам специалиста, сегодня норма физиологической потребности в витамине D составляет 15 микрограмм в день для взрослых в возрасте 19-70 лет и 20 микрограмм в день для старше 70. Поэтому, если ваш организм не способен вырабатывать витамин естественным путём, следует добавить витамины. Частоту и дозу приемки определяет врач на основе результатов анализов.

Некоторые продукты содержат витамин D, поэтому их следует добавить в свой рацион. В частности, это жирные сорта рыбы (лосось, форель), печень трески, сардины, тунец консервированный в воде, грибы, которые были обработаны ультрафиолетом, молоко (в частности, обогащенное миндальное, соевое и овсяное), сок, яйца, говяжья печень, сыр чед.

Иногда бывает, что организм накапливает витамин D, но не избавляется от него. В таком случае может возникнуть его профицит. Он отличается наличием таких симптомов: рвота, тошнота, потеря аппетита, боли, мышечная слабость, образование камней в почках, обезвоживание, расстройства настроения.

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