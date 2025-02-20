Как быстро восстановиться после тренировки: ученые исследовали эффективность холодного душа

Холодные водные процедуры могут снижать воспаление, связанное с физическими нагрузками, а также улучшать качество сна, снижать уровень стресса и укреплять иммунную систему.

В последнее время все больше людей погружаются в холодную воду после тренировок, убежденные, что это помогает быстрее восстановиться.

Но что говорит наука — об этом говорится в исследовании Yahoo.

Уменьшение воспаления и улучшение иммунитета

Согласно исследованию PLOS ONE холодные водные процедуры могут снижать воспаление, связанное с физическими нагрузками, а также улучшать качество сна, уменьшать уровень стресса и укреплять иммунную систему. Анализ охватил 11 исследований с общей выборкой 3177 человек.

Краткосрочные vs долгосрочные эффекты

Воздействие холода стимулирует выделение норадреналина, что повышает концентрацию, энергию и стойкость к стрессу, а также эндорфинов и адреналина, что объясняет чувство бодрости и даже эйфории после процедуры. Но имеют ли холодные купания длительное положительное влияние на психическое здоровье – вопрос остается открытым.

Стоит ли погружаться в холодную воду после тренировок?

Исследователи пришли к выводу, что кратковременное погружение в воду температурой 5-15 С может способствовать восстановлению. Однако большинство исследований имеют ограниченную выборку, поэтому необходимы дальнейшие эксперименты, чтобы оценить эффективность этой практики.

Так что если после тренировки вы хотите почувствовать приток энергии и помочь организму адаптироваться к стрессу – холодный душ или купание могут быть хорошим выбором. Но станет ли это незаменимой частью спортивного восстановления – вопрос пока остается открытым.

Напомним, есть ряд продуктов, с которыми нельзя пить кофе. В первую очередь, это объясняется тем, что вы можете навредить своему организму.