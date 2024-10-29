Как быстро заснуть и не просыпаться в течение ночи: что такое дыхательная техника 4-7-8

Если вам тяжело заснуть вечером, а в течение ночи вы часто просыпаетесь, попробуйте дыхательную технику 4-7-8.

Больше о дыхании 4-7-8 рассказали в издании The Focus.

Чем полезно дыхание 4-7-8

Согласно Healthline, некоторые дыхательные техники действительно полезны для нашего здоровья, потому что они помогают расслабиться через восстановление телом запасов кислорода.

Как говорят эксперты, дыхание 4-7-8 дает органам и тканям очень мощный приток кислорода. Эта техника релаксации помогает телу добиться баланса реакций, преодолеть стрессовые ситуации и даже тревожность.

Как быстро уснуть: метод 4-7-8

Эту технику дыхания можно практиковать в положении сидя (с прямой спиной) или лежа. Очень важно найти удобное положение, ведь во время выполнения упражнения вы можете быстро уснуть.

Как выполнять технику:

Прежде всего, убедитесь, что кончик вашего языка касается неба за передними зубами. Он должен оставаться в этом положении в течение всего процесса. Слегка разведите губы и полностью выдохните через рот, издавая свистящий звук. Теперь вдохните через нос, считая до четырех. Подсчитайте до семи, задержав дыхание. Выдыхайте через рот в течение 8 секунд, издавая тот же звук.

Если вы делаете это упражнение впервые, выполните четыре цикла таких вдохов-выдохов. Хотя техника не поможет окунуться в сон напрямую, однако она подготовит ваше тело и разум к долговременному и спокойному отдыху.

Техника 4-7-8 может пригодиться и при других обстоятельствах. К примеру, когда вы не можете контролировать свои эмоции или испытываете стресс.

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