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Как часто на самом деле нужно мыть волосы

Как часто на самом деле нужно мыть волосы

Ежедневно мыть волосы обязательно не всем / Фото: pixabay.com

Важно учитывать различные факторы: тип волос, его текстуру и ваш образ жизни в целом.

В среднем волосы остаются чистыми около трех дней. Однако на самом деле ухаживать нужно за кожей головы.

Насколько часто нужно мыть волосы – объясняют эксперты, пишет intheknow.com.

Конечно, в ежедневной мойке нуждаются не все. Эксперты советуют мыть голову чаще владельцам редких волос из-за большого количества сальных желез и быстрой выработки кожного сала. Жир на нашей коже головы нужен для смазки только волос, прорастающих из фолликулы, а не для всей длины прядей. Потому и нужно мыть голову, чтобы удалить излишки этого жира.

Если у вас довольно густые, плотные или вьющиеся волосы, ежедневное мытье шампунем может навредить, сделав волосы сухими. К тому же, такие волосы гораздо дольше не теряют презентабельного вида.

Что касается других типов волос, то ежедневная мойка не вредит, но в любом случае следует подобрать шампунь с хорошей формулой.

"Когда речь идет об уходе за волосами и создании процедур, это для каждого по-разному, потому что каждый человек имеет свой случай и начальную точку,— говорит Лиз Козарт из салона Bellibone в Нью-Джерси. — На самом деле общего ответа нет, поскольку каждый случай уникален".

"В общем, если ваши волосы заплетены как защитный стиль, ваше традиционное мытье головы будет гораздо реже, чтобы сохранить стиль, — рассказывает  знаменитый парикмахер и колорист L'Oréal Paris Джонатан Коломбини. - Защищая волосы таким образом, вы также устраняете много термического и экологического вреда, поэтому вам не нужно будет мыть волосы так часто".

Ранее звездный парикмахер Джейсон Кольер из Лондона поделился с читателями издания Who What Wear, каких ошибок во время мытья головы следует избегать, чтобы забыть о жирных, ломких или слишком сухих волосах.

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