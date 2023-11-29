Как часто нужно менять полотенца в ванной: важно запомнить для здоровья

Прежде всего, важно запомнить, что полотенца – вещь индивидуальная. Поэтому для каждого члена семьи следует предусмотреть хотя бы один отдельный.

Если ориентироваться на гигиенические нормы, на каждого человека нужно пять отдельных полотенец: для лица, для ног, для рук, для интимной гигиены и для тела.

Сколько раз в неделю нужно стирать полотенца

Независимо от индивидуальных предпочтений, важно запомнить один важный нюанс: за предметами личной гигиены ухаживают так же, как и за собственным телом. Ведь от них зависит здоровье организма. И стирка полотенец играет одну из важнейших ролей в этом.

То, сколько раз в неделю нужно стирать полотенца, зависит от нескольких факторов:

сколько людей живет в доме;

хорошо ли проветривается ванная комната и там нет влаги;

назначение каждого отдельного полотенца;

есть ли в семье дети.

Каждый человек может сам определить, что полотенце пора стирать. Если вещь выглядит неряшливо, потеряла свежесть, уже не такая пышная и мягкая — пора отправлять ее в стиральную машину.

Однако даже если вам кажется, что полотенцем можно еще пользоваться в течение нескольких дней, подумайте, сколько оно висело в ванной комнате. Бактерии, скапливающиеся на поверхности и внутри волокон, невидимы глазам. Особенно, если в помещении влажно и они не высыхают до конца.

Как часто менять полотенце для тела, лица, волос

Как часто менять полотенца для тела, лица, волос / Фото: Pexels

Сначала следует понять, сколько лет можно пользоваться полотенцем? Специалисты советуют менять полотенце раз в три года. Дело в том, что от частой стирки ткани повреждается, начинает хуже сохнуть, поэтому внутри быстрее размножаются микроорганизмы.

Существуют стандартные нормы смены полотенец, которые можно приспособить к своим потребностям:

полотенце для лица меняют каждый второй день — именно из-за несоблюдения основных правил гигиены на коже появляются сыпь, акне (если у вас проблемная кожа, лучше стирать полотенце сразу после использования или пользоваться одноразовыми салфетками);

полотенце для интимной гигиены меняется каждый раз после использования — такая вещь может быть индивидуальной;

полотенца для ног можно менять каждые 2-3 дня – при этом все члены семьи могут пользоваться ими одновременно;

полотенце для волос меняют хотя бы раз в неделю – следует помнить, что волосы нужно только промокивать от влаги, иначе появятся секущиеся кончики;

полотенце для тела меняют также раз в 2-3 дня – обратите внимание, что они более плотные, поэтому нуждаются в тщательном высушивании.

О полотенцах для кухни и посуды специалисты говорят так, что их нужно менять каждый день или хотя бы раз в 2 дня. Важно, чтобы все соприкасающееся с едой или посудой для приготовления было максимально чистым.

Хотя для некоторых такие правила могут показаться слишком суровыми, однако они являются залогом здоровья всей семьи.

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