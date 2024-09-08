Как часто нужно менять зубную щетку – стоматолог ответил

Возможно, вы пользуетесь одной щеткой длиннее, чем следует.
Как часто действительно надо менять зубную щетку: стоматолог назвал максимальный срок ее службы, даже если она "просто стоит".
Об этом говорится в комментарии стоматологи Джойс Канг, пишет real simple.
Электрическая или обычная... не имеет значения, какая щетка. Нужно знать, что все зубные щетки подлежат регулярной замене.
Когда следует немедленно заменить щетку: важные признаки
Вы должны менять зубную щетку каждые 3-4 месяца из-за накопления бактерий, говорит доктор Канг. Это поможет сохранить здоровье полости рта.
Главным признаком замены является растрескивание щетины. Следует изменить щетку и после болезни или гигиенической чистки зубов.
Как продлить срок использования щеткой
Старайтесь не нажимать слишком сильно во время чистки, чтобы помочь щетине сохранить форму и очищайте щетку с помощью мыльного средства.
Какую лучшую электрическую зубную щетку использовать? Есть кое-что, о чем следует помнить, когда ищете нужное. Я бы посоветовала приобрести ту, которая имеет датчик давления, что известит вас, если вы слишком сильно чистите зубы», – советует Канг.
Напомним, довольно распространенной проблемой из-за несоблюдения правил чистки зубов является рецессия десен, когда они отступают и обнажают корни зубов.
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