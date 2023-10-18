Как часто нужно мыть руки с мылом: вас это удивит – не 5 и не 10 раз

Сколько раз нужно мыть руки после туалета и можно мыть их без мыла, но горячей водой.

О том, что нужно мыть руки, знает каждый. Но кое-где появляются вопросы: как часто нужно мыть руки; что будет, если не мыть руки; мыть руки с мылом или без. Отвечаем на вопросы и напоминаем, почему не стоит забывать мыть руки с мылом.

Что будет, если не мыть руки с мылом

В течение дня мы посещаем множество общественных мест: транспорт, магазины, туалеты, заведения питания. Где находится большое количество людей, а также живет еще больше грибков, вирусов и бактерий. Которые могут вызвать много неприятных симптомов и болезней – от диареи до гриппа. Эти вирусы и бактерии можно обезвредить просто помыв руки, это нужно делать правильно и регулярно.

Также следует приучать к этому детей, следует им постоянно напоминать: почему так важно мыть руки с мылом. Если взрослый человек может удержаться и не прикасаться к своему лицу, то ребенок касается и носа, и рта, и глаз. Поэтому крайне важно следить за тем, чтобы у детей были чистые руки.

Руки обязательно нужно мыть с мылом. Поскольку только так можно убить все бактерии, которые вы принесли с улицы и общественных мест. Если их просто обмыть водой, даже горячей, она все равно не справится с микробами, грязью или жиром. Это все смывает мыло.

Почему нужно мыть руки с мылом после туалета

Туалет – одно из самых любимых мест для вирусов и бактерий, особенно общественный. Дверные ручки, кнопки для смыва, краны – все буквально в этой нечисти. Особенно опасна кишечная палочка, которую можно подхватить в общественных туалетах. Потому что она очень устойчива к антибиотикам, поэтому тяжело лечится. Поэтому нужно никогда не забывать тщательно вымывать руки с мылом после посещения общественного туалета.

Впрочем, кроме туалета есть другие места, которые очень грязные. Это кнопки лифта, ручки дверей подъездов, стационарные телефоны, деньги. В частности, на поверхности купюр могут содержаться сальмонелла, вирус гепатита А и т.д. Поэтому после контактирования с деньгами также следует тщательно вымывать руки.

Как часто нужно мыть руки с мылом

В каких случаях и как часто мыть руки с мылом? Ответ достаточно прост – всякий раз, когда вы их запачкали. Врачи советуют обязательно мыть их не менее шести раз в день. Но у каждого свой образ жизни, поэтому для каждого человека это будет индивидуально.

Когда нужно обязательно мыть руки:

перед и после еды;

до, во время и после приготовления блюд, особенно когда вы готовили мясо или рыбу;

после чихания, кашляния, сморкания;

после контакта с больным человеком;

после посещения туалета;

после контакта с животными;

после выноса мусора;

после того, как пришли с улицы домой.

Сколько времени нужно мыть руки

ВОЗ советует мыть руки не менее 30 секунд, именно за это время можно избавиться от всех вредных микробов и бактерий. Следует намочить руки, вспенить мыло и хорошо помыть тыльную сторону рук, затем ладони, потереть между пальцев, у ногтей и под ними. Затем хорошо сполоснуть водой, вытереть досуха или высушить. Вытирать руки или сушить нужно обязательно, поскольку на влажных руках оседают патогенные бактерии.

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