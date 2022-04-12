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Как человеку с ВИЧ найти антиретровирусную терапию в Украине и за рубежом: заработала онлайн-платформа и чат-бот в Telegram

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Как человеку с ВИЧ найти антиретровирусную терапию в Украине и за рубежом: заработала онлайн-платформа и чат-бот в Telegram

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Платформа содержит ответы на вопросы доступа к АРТ.

Для людей, живущих с ВИЧ, заработали онлайн-платформу и чат-бот в Telegram, благодаря которым они смогут найти антиретровирусную терапию (АРТ) в Украине или за рубежом.

Кроме того, платформа содержит ответы на вопросы о доступе к АРТ, а именно:

  • Как узнать, работает ли учреждение, где вы получаете АРТ?
  • Что делать, если такое учреждение не работает или вы не можете до него добраться?
  • Как получить АРТ, если вы переместились в пределах Украины?
  • Где получить АРТ за границей?

Также на платформе есть информация:

  • о сервисах для получения помощи с доступом к лечению против ВИЧ, туберкулеза, вирусных гепатитов по всему миру;
  • контакты врачей, к которым можно обратиться по телефону и онлайн;
  • способы получения правовой и социальной помощи

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