Как человеку с ВИЧ найти антиретровирусную терапию в Украине и за рубежом: заработала онлайн-платформа и чат-бот в Telegram

Платформа содержит ответы на вопросы доступа к АРТ.
Для людей, живущих с ВИЧ, заработали онлайн-платформу и чат-бот в Telegram, благодаря которым они смогут найти антиретровирусную терапию (АРТ) в Украине или за рубежом.
- Онлайн-платформа
- Чат-бот в Telegram
Кроме того, платформа содержит ответы на вопросы о доступе к АРТ, а именно:
- Как узнать, работает ли учреждение, где вы получаете АРТ?
- Что делать, если такое учреждение не работает или вы не можете до него добраться?
- Как получить АРТ, если вы переместились в пределах Украины?
- Где получить АРТ за границей?
Также на платформе есть информация:
- о сервисах для получения помощи с доступом к лечению против ВИЧ, туберкулеза, вирусных гепатитов по всему миру;
- контакты врачей, к которым можно обратиться по телефону и онлайн;
- способы получения правовой и социальной помощи
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