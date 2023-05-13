Как чернила тату влияют на организм человека: эксперты раскрыли всю правду

В последние годы татуировки стали как никогда популярны во всем мире, особенно среди подростков и молодежи.

Группа ученых установила, что токсины, металлы и гидрокарбонаты из некачественных чернил накапливаются в организме и могут вызывать разные заболевания.

Об этом пишет The Week.

Когда мастер делает татуировку, он наносит чернила через крошечные проколы под верхний слой кожи. Таким образом, тело воспринимает татуировку как рану и посылает макрофаги, или лейкоциты, для заживления пораженного участка.

Однако чернила тяжело расщепляются клеточными ферментами, поэтому картинки на коже остаются с нами на всю жизнь — частицы пигмента слишком велики, чтобы белые клетки могли их поглотить.

По словам профессора дерматологии Северо-Западного университета, доктора Энн Лауманн, поскольку чернила не могут разрушиться, они передаются от макрофага к макрофагу, что объясняет, почему впоследствии татуировка становится более размытой, может деформироваться или стареть.

Лауманн отмечает, что в результате такого перемещения пигмента рисунок с годами может терять насыщенность цвета и даже немного искажаться с годами.

По словам вирусолога Джульетт Моррисон, после нанесения татуировки ваша иммунная система может быть немного ослаблена, что может поставить тело в невыгодное положение. Например, бывает, когда новая татуировка зажигалась, инфицировалась и вызывала аллергию.

Кроме того, татуировки могут стать причиной развития инфекций, особенно если они были нанесены в антисанитарных условиях. Кроме того, именно чернила для татуировки могут содержать ингредиенты, которые могут вызвать аллергическую реакцию или оказаться вредными для здоровья.

Человек, который делает татуировку, уже подвергается риску бактериальной инфекции из-за повреждения кожи или заражения заболеваниями, передаваемыми через кровь, таким как гепатит B и C, если оборудование не дезинфицируется должным образом.

Ранее исследователи сообщили, что чернила для тату могут содержать химические вещества, вызывающие рак.

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