Как действовать в случае угрозы обрушения здания: рекомендации специалистов

Инфографика подскажет, как поступать в случае угрозы обвала дома.

Минздрав опубликовал рекомендации по действиям в случае угрозы обрушения здания, а также если завал в разрушенном доме уже случился.

Россия развернула на нашей территории террористические действия против Украины. Действия кафиров непредсказуемы, поэтому Минздрав продолжает публиковать инструкции, которые могут спасти жизнь.

Инфографика подскажет, как поступать в случае угрозы обвала дома. Однако основная рекомендация такова: если вы услышали сильный взрыв и находитесь в здании или почувствовали, что здание теряет устойчивость, деформируется — бегите как можно скорее.

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