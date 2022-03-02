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Как действовать в случае угрозы обрушения здания: рекомендации специалистов

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Как действовать в случае угрозы обрушения здания: рекомендации специалистов

pixabay.com

Инфографика подскажет, как поступать в случае угрозы обвала дома.

Минздрав опубликовал рекомендации по действиям в случае угрозы обрушения здания, а также если завал в разрушенном доме уже случился.

Россия развернула на нашей территории террористические действия против Украины. Действия кафиров непредсказуемы, поэтому Минздрав продолжает публиковать инструкции, которые могут спасти жизнь.

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Инфографика подскажет, как поступать в случае угрозы обвала дома. Однако основная рекомендация такова: если вы услышали сильный взрыв и находитесь в здании или почувствовали, что здание теряет устойчивость, деформируется — бегите как можно скорее.

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Телефоны спасательных и аварийных служб:

  • 112 – Единый номер вызова всех служб экстренной помощи (диспетчер вызовет бригаду нужной службы)
  • 101 — Пожарная служба
  • 102 — Полиция
  • 103 — Скорая медицинская помощь
  • 104 — Аварийная служба газовой сети
  • 0 800 501 482 — телефон доверия СБУ

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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