Как добавить больше клетчатки к вашему рациону: пять простых способов

Пищевые волокна — в каких продуктах их больше всего

Пищевые волокна, или клетчатка, являются фундаментом не только качественного пищеварения, но и всеобщего долголетия. Несмотря на то, что врачи настаивают на важности этой составляющей, большинство людей продолжают испытывать ее дефицит в ежедневном меню.

Однако, как утверждают эксперты, увеличить потребление клетчатки можно без изнурительных диет и сложных рецептов. Достаточно внести несколько корректив в привычные пищевые привычки.

1. Добавляйте больше фруктов

Одним из наиболее доступных и вкусных способов обогатить организм клетчаткой является регулярное употребление фруктов. Специалисты отмечают, что для получения пользы не обязательно тратить время на сложную обработку. Можно использовать предварительно нарезанные, сушеные или даже замороженные варианты.

Чтобы обогатить свой рацион полезными волокнами, специалисты рекомендуют интегрировать фрукты в привычные блюда с помощью простых кулинарных приёмов. В частности, замороженные плоды станут отличным дополнением к утренней овсянке или густой полосе, а свежие ягоды и кусочки фруктов помогут разнообразить вкус йогуртов, злаковых каш и сухих завтраков. Для создания питательного перекуса фрукты советуют сочетать с ореховыми или семенными пастами, а также употреблять их вместе с сыром, цельнозерновыми хлебцами или крекерами.

Среди фруктов и ягод лидерами по содержанию клетчатки являются:

Малина — 8 г на один стакан;

Груша среднего размера — 5,5 г ;

Яблоко (обязательно потреблять с кожурой) — 4,4 г ;

Клубника — 3,3 г на один стакан;

Апельсин — 2,8 г ;

Банан — 2 ч.

2. Добавляйте орехи и семена

Орехи и семена являются уникальным продуктом, сочетающим высокое содержание клетчатки, растительного белка и ценных жиров. Их главное преимущество для современного человека заключается в удобстве: они не нуждаются в термической обработке и полностью готовы к употреблению, что позволяет обогатить рацион без лишних усилий.

Для того чтобы сделать ежедневное меню более полезным, специалисты предлагают несколько простых решений. Например, ореховую пасту можно подмешивать в утренний йогурт, смузи или каши, а семена чиа, льна или конопли добавлять в тесто для домашней выпечки. Орехи прекрасно вкушают в сочетании с сухофруктами как быстрый перекус, а в виде пасты они станут идеальным дополнением к цельнозерновому хлебу или кусочкам свежих фруктов. Также полезной привычкой является посыпание измельченными орехами и семенами готовых салатов, гарниров или кисломолочных продуктов.

По уровню концентрации полезных волокон на порцию в 28 г первенство держат:

Семена чиа — 9,75 г ;

Семена льна — 6,5 г ;

Миндаль — 3,5 г ;

Фисташки — 3 г ;

Арахис — 2,4 г ;

Тыквенные семена — 1,8 г.

3. Переход на цельнозерновые продукты

Один из самых действенных методов насыщения организма клетчаткой — это переход из рафинированных зерновых на цельнозерновые аналоги. Это касается ежедневных продуктов, таких как хлеб, мука, макаронные изделия и хлопья. В отличие от обработанного зерна, цельнозерновые варианты сохраняют максимум природных витаминов и минералов, а также помогают гораздо дольше чувствовать себя сытыми.

Для постепенного и комфортного обновления рациона специалисты предлагают следующие шаги:

Вместо привычного белого риса чаще готовьте коричневый, киноа, фарро или кускус.

Предпочитайте хлеб из цельного зерна, особенно вариантам с добавлением орехов или семян.

Попытайтесь смешивать продукты: например, соедините белый и коричневый рис в одном блюде для более мягкого перехода.

Выбирайте цельнозерновые завтрачные хлопья без лишнего сахара.

Попробуйте пасту из цельной пшеницы или оригинальные варианты макарон из бобовых (нута или чечевицы).

К наиболее полезным цельнозерновым продуктам относятся (количество на полстакана):

Фарро — 4,8 г клетчатки;

Киноа — 2,6 г ;

Цельнозерновой хлеб (один ломтик) — 1,9 г ;

Коричневый рис — 1,6 г.

4. Добавляйте фасоль и бобовые

Бобовые культуры считаются одним из наиболее эффективных инструментов для насыщения организма клетчаткой, растительным белком и ценными микроэлементами. Благодаря своей универсальности они гармонично дополняют множество блюд, делая ежедневный рацион более сбалансированным.

Для того чтобы чаще употреблять бобовые без лишних усилий, эксперты рекомендуют несколько практических решений:

Добавлять разные виды фасоли к густым супам, овощному рагу или соусам.

Использовать консервированные бобовые, что значительно экономит время для приготовления обеда или ужина.

Готовить сухую фасоль или нут большими порциями на несколько дней вперед, храня в холодильнике для дальнейшего использования.

Сочетать чечевицу или нут с тушеными овощами и цельнозерновыми гарнирами.

Использовать бобовые в качестве питательной основы для холодных и теплых салатов.

Показатели содержания клетчатки в половине стакана готового продукта поражают своей питательностью:

Черная фасоль — 9,1 г ;

Чечевица — 7,8 г ;

Белая фасоль — 6,7 г ;

Красная фасоль — 5,5 г ;

Нут — 5,3 г.

5. Не отказывайте себе в сладком

Даже сладкие блюда могут приносить пользу организму, если подходить к выбору десертов с умом. В частности, темный шоколад с высоким содержанием какао (от 70% до 85%) является неожиданным, но весомым источником пищевых волокон, только 28 г такого продукта обеспечивают организм примерно 3,1 г клетчатки. Кроме того, он богат пребиотиками, способствующими здоровой микрофлоре кишечника, и содержит важные минералы, такие как магний, железо, медь и марганец.

Несмотря на значительную пользу, эксперты напоминают о высокой энергетической ценности шоколада, поэтому рекомендуют потреблять его умеренными порциями и использовать в качестве полезной добавки. Для этого существуют следующие простые решения:

Вкушайте небольшое количество шоколада вместе с кофе, чаем или стаканом молока.

Создавайте питательные домашние смеси, сочетая его с орехами и любимыми сухофруктами.

Добавляйте измельченный шоколад в утренние каши, натуральные йогурты или густые смузи.

Натирайте его поверх свежих фруктов или используйте в качестве полезного декора для легких домашних десертов.

