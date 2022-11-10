Как должны питаться дети, которые учатся в режиме онлайн — ответ диетолога

В общей сложности в течение дня детям и подросткам школьного возраста необходимо три стандартных приема пищи плюс один-два перекуса.

Во время полномасштабной войны именно родители должны взять на себя значительную часть ответственности за здоровое питание школьников на дому в перерывах между онлайн-уроками.

Президент Ассоциации диетологов Украины, консультант по общественному здоровью Минздрава Украины Олег Швец рассказал, как должны питаться школьники.

По планированию приемов пищи диетолог дал несколько советов.

Министерство здравоохранения Украины

"Режим – одна из важнейших составляющих в питании детей и подростков. Поэтому за онлайн-обучение следует согласовать с администрацией школы и классным руководителем время и продолжительность перерыва на второй завтрак и обед", – отметил он.

Перерыв на второй завтрак желательно организовать с 10:00 до 11:00, его продолжительность должна составлять не менее 20 минут. Ориентировочно с 13:00 до 14:00 предусматривается перерыв на обед продолжительностью 25-30 минут. Следует учитывать, что школьники часто готовят или разогревают блюда самостоятельно, а это требует дополнительного времени.

Относительно питьевого режима школьника Олег Швец отметил, что потребность ребенка в жидкости должна быть обеспечена чистой питьевой водой. Вода должна быть постоянно доступна в течение учебного дня и особенно во время физической активности.

"Необходимое количество жидкости для детей и подростков, прежде всего, обусловлено ощущением жажды. Большее количество жидкости нужно в случае значительных и длительных физических нагрузок", – сказал он.

Напомним, образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев опубликовал список вещей, которые нужно собрать в эвакуационные рюкзаки для школьников.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.