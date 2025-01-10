Как дожить до 100 лет: шесть основных секретов китайцев, которые следует изучить украинцам

Есть ли возможность сберечь молодость после 50 лет? Можно ли дожить до 100 лет? Как избежать развития нескольких хронических болезней? Ответы на эти вопросы могут дать принципы традиционной китайской медицины.
В течение веков в Китае изучали секреты вечной молодости, здоровья и долголетия, особенно для императорских семей. Ученые проводили многочисленные исследования, результаты которых благодаря развитию современных технологий дошли до нас.
Китайские ученые уверены, что основы хорошего здоровья в старшем возрасте закладываются в период с 30 до 50 лет у мужчин и с 40 до 60 лет у женщин. Поэтому, по их мнению, немаловажную роль играет образ жизни после 40 лет. Они разработали многочисленные рекомендации, из которых можно выделить шесть основных, следуя которым можно достичь значительных результатов.
И вот шесть секретов китайцев, делающих их настоящими долгожителями:
- Уменьшите потребление соли. Хотя соль важна для нормального функционирования организма, люди часто получают ее избыток из-за потребления больше, чем нужно, что может привести к вреду здоровью. Чтобы обеспечить потребности в минеральных солях, следует увеличить потребление свежих овощей и фруктов и пить минерализованную воду.
- Употребляйте продукты, которые легко изменяют свою химическую структуру, как орехи, бобовые, мясо, рыба, но они должны быть максимально свежими. Просроченные продукты не стоит употреблять.
- Избегайте быстро окисляемых жиров, например масла после жарки, поскольку оно может окисляться. Также эти жиры содержатся в копченых продуктах и просроченных сладостях.
- Никогда не жарьте продукты в кипящем масле, так как это может испускать опасные вещества, ускоряющие старение организма.
- Занимайтесь физическими упражнениями. Это помогает омоложению организма и его отдельным системам в любом возрасте.
- Избегайте стресса, поскольку он приводит к выработке кортизола, повреждающего клетки организма.
Следуя этим простым советам, можно сохранить здоровье и дожить до 100 лет и старше.
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