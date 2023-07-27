Как экстремальная жара влияет на психическое здоровье людей – новое исследование

Ученые из Медицинского колледжа Бейлора (США) установили, что экстремальная летняя жара может повлиять на психическое здоровье людей.

Результаты исследования были опубликованы в журнале JAMA Psychiatry.

Изменения в эмоциях и поведении могут происходить из-за влияния жары на выработку серотонина, регулирующего настроение гормона. Так, при экстремальных температурах люди больше подвержены стрессу, усталости и депрессии. Особенно это сказывается на детях и людях, уже имеющих какие-то психические расстройства или зависимости, например, от алкоголя.

Ученые также подчеркнули, что изменение климата в целом связано с усугублением проблем с психическим здоровьем.

Кроме того, любая природная климатическая катастрофа может увеличить риск депрессии более чем на 30%, а тревоги — на 70%.

Чтобы снизить влияние жары на организм, авторы советуют носить головные уборы, пить больше воды и скорректировать медикаментозное лечение, поскольку многие препараты плохо действуют при экстремальной жаре.

Ранее сообщалось, что французский астролог Мишель де Ностредам, более известный как Нострадамус, похоже, предусмотрел рекордную жару, от которой страдает сейчас большая часть Европы.

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