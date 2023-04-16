Как ежедневное употребление красного мяса влияет на ваш организм

Если вы любите каждый день есть красное мясо, вот как эта привычка может повлиять на ваше здоровье.

Говядина, свинина, баранина, оленина попадают под "красную" группу разновидностей мяса, которая имеет розовый или красный цвет в сыром виде (и темнеет во время приготовления). Эти продукты животного происхождения богаты основными питательными веществами, такими как белок, железо и витамин B12. Пикантное, сочное и ароматное красное мясо любимо для многих из нас.

Однако, что происходит с нашим организмом, если есть красное мясо регулярно?

Всемирный фонд исследования рака (WCRF) рекомендует ограничить потребление красного мяса до трех порций в неделю. Несмотря на то, что в красном мясе много питательных веществ, как оказалось, это ежедневное потребление этого продукта в любом виде имеет свои последствия.

Белок – это плюс

Мясо, такое как говядина и оленина, являются одними из продуктов с высоким содержанием белка. К примеру, 110 г говяжьего фарша содержат 23 г белка. Поскольку суточная норма белка составляет 50 г, употребление говядины может оказаться полезным. Но, должны ли мы получать белок только из мяса? Нет.

Повышение холестерина

Холестерин — как ЛПНП ("плохой"), так и ЛПВП ("хороший") — является важным показателем здоровья сердечно-сосудистой системы. Поскольку это вещество накапливается в ваших кровеносных сосудах, оно может сужать пространство для передвижения обогащенной кислородом крови, в конечном счете даже вызывая закупорки, вызывающие сердечные приступы или инсульты.

К сожалению, ежедневное употребление гамбургеров или отбивных ускорит эти процессы. Красное мясо, в частности, печально известно тем, что повышает уровень ЛПНП. Исследования Оксфордского университета даже обнаружили, что риск ишемической болезни сердца у людей возрастает на 18% на каждые 50 г дополнительно обработанного едимого красного мяса и возрастает на 9% на каждые 50 г необработанного мяса.

Увеличивается риск диабета 2 типа

Может показаться, что диабет 2 типа связан только с потреблением углеводов, поскольку это состояние включает в себя регуляцию организмом уровня сахара в крови. Но такой белок красного мяса также влияет на то, разовьется ли у вас второй тип диабета.

Ежедневное потребление мяса связано с риском диабета 2 типа. Исследователи предположили, что потребление красного мяса усиливает воспаление в организме, способствует увеличению веса, в частности, висцерального жира – все известные факторы развития диабета.

Опять же исследование 2022 года, оценивавшее 21 рандомизированное контролируемое исследование, показало, что красное мясо не влияет на такие факторы риска диабета 2 типа, как инсулинорезистентность и функция бета-клеток поджелудочной железы. Но пока дальнейшие исследования не принесут больше ясности, возможно лучше сократить потребление стейков, если вы знаете, что вам грозит диабет.

Вы чувствуете приток энергии

Белок – не единственная суперзвезда среди питательных веществ в говядине, свинине, баранине и оленине. Витамин B12 и железо также содержатся в красном мясе. Эти микроэлементы играют немаловажную роль в вашем здоровье. Оба важных компонента для поддержания вашей энергии. Дефицит любого из них может привести к усталости и слабости.

Увеличивается риск развития колоректального рака

Еще один недостаток привычки потребления красного мяса каждый день — повышение риска заболевания колоректальным раком. За последние несколько десятилетий было накоплено несколько качественных исследований, в частности в 2015 году отдела медицинской онкологии Института онкологии Стамбульского университета, опубликованного в Oncology Reviews, свидетельствующего о связи между большим потреблением мяса, например говядины, свинины и баранины, и вероятностью заболевание кишечника.

Следует отметить, что обработанное красное мясо оказывает большее влияние на развитие рака толстой кишки. По данным Международного агентства по исследованию рака ВОЗ, красное мясо классифицируется как канцероген группы 2А, что означает его "вероятную канцерогенность для человека". Обработанное красное мясо, с другой стороны, классифицируется как канцероген группы 1 – вещество, которое, как известно, вызывает рак.

Напомним о существовании альтернативного растительного мяса. На ТСН писали, чем оно отличается от животного и как его употреблять.

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